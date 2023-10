El Ayuntamiento de Priego elimina las elecciones a alcaldes pedáneos, que serán designados por el regidor del municipio

El Ayuntamiento de Priego de Córdoba (Córdoba) ha aprobado con los votos a favor de PP y Vox el cambio del reglamento municipal que regula la elección de alcaldes pedáneos de la localidad, dejando ahora esta designación en manos del regidor del municipio, actualmente, Juan Ramón Valdivia. Hasta la aprobación de este documento, que se ha producido en el último Pleno, las aldeas de Priego elegían a sus alcaldes en unas elecciones. Esto solo se podrá llevar a cabo en los casos en los que el regidor prieguense dé el visto bueno a más de un candidato.

La aprobación de este nuevo reglamento apenas guardaba ninguna sorpresa. El Ayuntamiento de Priego cuenta con mayoría absoluta del PP, por lo que el documento iba a salir adelante sin problema alguno. Y así ha sido. Vox ha votado a favor y PSOE, en contra. El concejal de la formación de Santiago Abascal, Santiago Martínez, ha vuelto a defender que, “aunque lo normal es que los vecinos de las aldeas elijan a sus alcaldes, estos deben ir en consonancia con el partido político que gobierna en Priego”.

Aunque el expediente de este borrador estaba incluido en el Pleno del 28 de septiembre, el alcalde decidió no someterlo a votación, ya que no tenía “claro” si las elecciones directas a regidores pedáneos deberían ser eliminadas. Sin embargo, el Pleno del Consistorio finalmente ha dado luz verde a este cambio.

Así las cosas, quienes deseen postularse como alcalde pedáneo de Priego deberán vivir en la aldea, ser mayor de edad y no formar parte de “plataformas, asociaciones, movimientos ciudadanos o entidades similares cuyo objeto y fin no sea compatible ideológicamente con el programa del alcalde” de Priego. Esta es una de las frases que ha provocado el rechazo frontal de los concejales del PSOE, quienes también han pedido que el empadronamiento para futuros candidatos sea mayor de un año y no de un mes, tal y como aparece en el reglamento. Esta apreciación ha sido calificada como “anticonstitucional y cobarde” por parte del concejal socialista Antonio Musachs, quien le ha recordado a Valdivia que es “el alcalde de todos los vecinos y no solo de quienes han votado al PP”. Sin embargo, el gobierno local ha mantenido ese período de 30 días.

Además de estos requisitos, el Ayuntamiento ha introducido la figura del aval, por lo que, quien quiera presentarse a este procedimiento, deberá tener, al menos, los avales firmados del 10% de la ciudadanía censada en la aldea en la que se aspira a ser alcalde o alcaldesa. En el caso de que el regidor del municipio dé el visto bueno a varios candidatos de una aldea, esta acudirá a una consulta popular.

Por otro lado, el nuevo reglamento también contempla que, en el caso en que no haya candidatos en algunas aldeas, estos serán elegidos por la Alcaldía siempre y cuando estén empadronados en Priego. Ante ello, Musachs ha solicitado que esta elección se haga entre los vecinos de las propias pedanías, petición que también ha sido rechazada por el gobierno local.

Además, el concejal socialista ha reclamado eliminar la frase “así como un buen gobierno y con la diligencia de un buen padre de familia” que reza en el artículo cuatro del reglamento, al tratarse de una frase “obsoleta, rancia y en contra de cualquier principio de igualdad”. Valdivia ha salido al paso afirmando que “si su partido vuelve a gobernar España, cambie esa expresión que está en el Código Civil”.

Tras la aprobación del documento, será publicado en el boletín oficial del Consistorio. Si no hubiera más modificaciones, entrará en vigor y, a partir de ese momento, Alcaldía dictará los decretos y bandos oportunos para la recogida de avales con el objetivo de designar a los futuros alcaldes pedáneos.