El Ayuntamiento de Pozoblanco devolverá casi 30.000 euros del plan de Empleo Joven

El Ayuntamiento de Pozoblanco no tendrá que devolver los 252.000 euros del plan de empleo Joven Ahora de la Junta de Andalucía, una vez que la administración autonómica ha concluido el proceso de revisión de los diferentes expedientes y las alegaciones presentadas por el Consistorio pozoalbense. La cifra de devolución final, de 29.940 euros y que supone un 11%, se sitúa en unas cotas similares a las del último programa y que es muy inferior a las devoluciones que tuvo que hacer en el pasado este propio Consistorio, que del programa 2014 tuvo que realizar por ejemplo una devolución mucho mayor: de 167.170,21 euros y que afectaba a incidencias en 20 contrataciones, según ha informado el Ayuntamiento a través de una nota de prensa.

“Desde la Junta de Andalucía se ha explicado que las reclamaciones iniciales de reintegro son algo común cuando se detecta que no hay información suficiente en la memoria del conjunto del programa que tienen que presentar los consistorios”, señala el Consistorio en un comunicado. “Este era el caso del Ayuntamiento de Pozoblanco, cuya memoria ha quedado finalmente justificada en el periodo de alegaciones. Según la Junta, no se trata de algo extraordinario, ya que en una situación igual o similar se encontraban dentro del proceso de revisión inicial 49 de los 76 ayuntamientos de la provincia de Córdoba, más de un 60%. Finalmente, la devolución no afecta a la totalidad las contrataciones realizadas, sino a las que tienen incidencias como son bajas laborales, falta de documentación justificativa o no ser beneficiario del programa de garantía juvenil”, expone.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Pozoblanco ha decidido abrir por su parte un proceso interno para analizar los trámites administrativos que se han llevado a cabo en este proceso de contratación y en el periodo afectado. “El compromiso del Consistorio es informar a la opinión pública de las posibles incidencias que hayan podido existir y de sus causas una vez que se concluya el proceso de revisión de cada uno de los casos”, concluye el comunicado.