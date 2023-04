Los apicultores advierten de que la campaña de miel “está totalmente perdida”

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos -COAG- de Andalucía vuelve a dar la voz de alarma ante la crítica situación del sector apícola andaluz y pide ayuda urgente para evitar la desaparición de esta actividad que atiende a un modelo social y profesional de ganadería, de incuestionable valor socioeconómico y medioambiental para las zonas rurales de Andalucía.

En este sentido, Antonio Vázquez, responsable de apicultura de COAG Andalucía, ha afirmado que la campaña de este año será catastrófica: “Está totalmente perdida”. Aunque aun no ha dado comienzo, se prevé que la producción se verá reducida en torno a un 80%, lo que será más grave en algunos puntos de Andalucía, donde la pérdida será total, del 100%.

La situación de sequía que se arrastra ya desde hace cinco años ha provocado que el campo esté muy seco y sin flores. “Veníamos mal, pero lo de este año ya es el colmo -dice Vázquez-. No queda una flor en el campo, las abejas las mantenemos como podemos y tenemos el temor de que muchos de los enjambres de este año no puedan sobreponerse a esta situación de sequía y, finalmente, no lleguen a consolidarse como colmenas”.

Precisamente, los inasumibles precios de los costes de producción están terminando de arruinar a los apicultores, por lo que, según indica el responsable del sector, “muchas explotaciones apícolas están a punto de desaparecer, incluso las que llevan más de 40 años, que se puede considerar un patrimonio de todos que deberíamos cuidar, se están viendo obligadas a echar el cierre porque no pueden aguantar más esta crisis”.

Así las cosas, si las administraciones no acuden al rescate de este sector productivo, localizado en todas las zonas rurales andaluzas, se producirá la pérdida de un buen número de explotaciones apícolas.