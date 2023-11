Así se apaga el norte de Córdoba, donde las muertes duplican a los nacimientos

La inmensa mayoría de los municipios del norte de la provincia de Córdoba tienen un saldo poblacional negativo en los últimos 25 años. Desde el año 1996 hasta el pasado 2022, solo dos localidades de esta área, Obejo y Pozoblanco, han tenido más nacimientos que defunciones, según los datos publicados por elDiario.es a partir de las estadísticas de Instituto Nacional de Estadística (INE).

El resto de los pueblos de Los Pedroches y El Guadiato, han contado más fallecimiento que llegadas al mundo, con algunos casos en los que el número de defunciones quintuplica al número de nacimientos, como es el caso de Conquista.

En la gran mayoría de los pueblos de la zona, las muertes duplican a los partos y el saldo negativo es muy perceptible. En El Viso, Belalcázar, Valsequillo, Fuente Obejuna, La Granjuela, Fuente La Lancha, Peñarroya-Pueblonuevo, Belmez, Espiel o El Viso, han muerto en los últimos 25 años, prácticamente el doble del número de personas que han nacido.

En pueblos como Villaralto, Villanueva del Duque, Alcaracejos, Pedroche o Torrecampo, el número de muertes triplica al de bebés. Y los casos más drásticos son los que Santa Eufemia, que lo cuatruplica, y Conquista, que lo quintuplica.

Por su parte, las dos localidades que han tenido más nacimientos que muertes desde 1996 son Pozoblanco, con un saldo positivo de 1.152; y Obejo, con +134.

A nivel provincial, sólo 25 de los 77 municipios de la provincia tienen un saldo positivo entre defunciones y nacimientos en los últimos 25 años. Además de Pozoblanco y Obejo, son Montoro (+13), Villa Del Río (+300), Posadas (+15), Almodóvar (+520), Palma Del Río (+604), Fuente Palmera (+970), Guadalcázar (+159) y Villafranca (+397) en la zona del Guadalquivir.

En la Campiña y el Guadajoz están Montemayor (+33), Fernán Núñez (+29), La Rambla (+157), La Victoria (+77), La Carlota (+1,201), Santaella (+381), Nueva Carteya (+84), Aguilar de la Frontera (+71), Puente Gentil (1,158), Moriles (+96).

En la Subbética, las localidades que tienen saldo positivo son Lucena (+3,352) y Benamejí (+28). A todas ellas se suma Córdoba capital, que tuvo 13.138 nacimientos más que defunciones entre 1996 y 2022.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!