Antonio Ruiz lamenta que haya delegados de la Junta "que no cogen el teléfono a los alcaldes"

El presidente de la Diputación de Córdoba, el socialista Antonio Ruiz, ha lamentado que la relación institucional de la Junta de Andalucía en el presente mandato con los ayuntamientos de la provincia "deja bastante que desear", en "varios sentidos", e incluso llega a ser "muy negativa", pues hay delegados territoriales de la administración autonómica en Córdoba "que no cogen el teléfono a los alcaldes".

A este respecto, y en una entrevista concedida a Europa Press, Ruiz ha señalado, en primer lugar, que "la relación institucional de la Diputación" con la Junta, "sobre todo con la Delegación del Gobierno andaluz" en Córdoba, "es fluida, hay comunicación permanente y siempre una buena colaboración".

"Dentro de esa comunicación -ha proseguido-, lo que yo sí le traslado a la Junta de Andalucía y a la Delegación del Gobierno andaluz en Córdoba es que esa relación con los ayuntamientos" de la provincia "es muy mejorable, en varios sentidos".

Para empezar, según ha lamentado Ruiz, se da la circunstancia de que "hay delegaciones" de la Junta "que no cuentan con los ayuntamientos", hasta el punto, según ha subrayado, "que no cogen el teléfono a los alcaldes, y así se lo he transmitido reiteradamente" a la Delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba.

Pero es que, además, la relación de la Junta con los consistorios cordobeses "es muy negativa, en cuanto a las ayudas que los ayuntamientos están recibiendo de parte de la Junta Andalucía, que son nulas", y en cambio, lo que sí está haciendo la Junta "con los ayuntamientos es echar a sus espaldas competencias" que son de la propia Junta.

Un ejemplo de ello, "uno de tantos", según ha precisado, es "la desinfección de los centros educativos" por el covid-19, que se la impone la Junta a los ayuntamientos, "sin darles recursos y sin darles ni siquiera seguridad jurídica, con lo cual, la relación de la Junta de Andalucía con la administración local, en este caso con los ayuntamientos, la verdad es que deja bastante que desear".

Relación con el Gobierno central

En cuanto a la relación institucional de la Diputación con el Gobierno central, Ruiz ha argumentado que "gracias a que tenemos un Gobierno socialista en España esta crisis, por primera vez", respecto a anteriores crisis, "se afronta desde el gasto y no desde el recorte, desde la inversión y no desde la austeridad, y atendiendo las políticas sociales para favorecer a las clases más desfavorecidas".

Es decir, ahora se hace lo contrario que "cuando ha gobernado el PP en otros periodos, en los que la crisis la pagaban, precisamente, las clases más desfavorecidas, las clases medias y las menos pudientes", pero eso no es lo que ocurre ahora con el PSOE en el Ejecutivo central, desde donde "ha desarrollado todo un escudo social frente a esta crisis".

Además y respecto "a lo que tiene que ver exclusivamente con los ayuntamientos y con la Diputación", Antonio Ruiz ha resaltado que, "desde el Gobierno de España se ha impulsado una medida importantísima, como es la de suprimir temporalmente ese techo de gasto que tanto coarta las posibilidades de inversión" de los consistorios, "a la vez que también se han flexibilizado sobremanera las posibilidades de utilizar los remanentes, de utilizar el ahorro que los propios ayuntamientos y la Diputación generamos gracias a nuestra gestión".

Otro ejemplo de cómo trata el Gobierno central a los consistorios y las diputaciones, según ha concluido, es "el Plan de Recuperación del Gobierno de España, mediante el que se han puesto 130 medidas para luchar contra del despoblamiento y se van a movilizar 10.000 millones de euros para atender esta cuestión en todos los territorios", con lo que "la Junta de Andalucía debería tomar buena nota de estas iniciativas, para también ayudar y poner el hombro en esta y en otras muchas cuestiones".