Adif expropiará terrenos de Córdoba capital y cuatro municipios más para mejorar la línea del AVE

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha incoado el expediente de expropiación forzosa para disponer de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras del 'Proyecto de construcción de mejora integral de la infraestructura de la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla', en el tramo entre Guadalmez y Córdoba.

El proyecto, aprobado el 2 de julio de 2021, supone la expropiación forzosa de un buen número de terrenos de naturaleza rústica en las localidades cordobesas de Villanueva de Córdoba, Adamuz, Montoro, Villafranca y Córdoba capital. La aprobación del expediente, que se publicó este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y ha consultado este periódico, conlleva la declaración de utilidad pública o interés social, la necesidad de ocupación de los bienes afectados y la declaración de urgencia de la misma.

Concretamente, para llevar a cabo las obras, Adif expropiará 88 terrenos en Adamuz; un total de 9 en Córdoba capital; 34 en la localidad de Montoro; 3 en Villafranca y 17 en Villanueva de Córdoba. Los terrenos, todos rústicos, aparecen en el siguiente enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/27/pdfs/BOE-B-2021-39981.pdf

Por su parte, la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria ha resuelto abrir información pública durante un plazo de 15 hábiles para que los titulares de los bienes y derechos afectados y todas las demás personas o entidades interesadas, puedan formular por escrito ante este Departamento las alegaciones que consideren oportunas.

Del mismo modo, se convocará a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas a la ocupación en el lugar que el Ayuntamiento habilite a los efectos, en los días y horas que se indican en el enlace anterior.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!