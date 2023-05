Vecinos del casco aparcan en elecciones las protestas para instalar placas solares en pos del consenso

Las asociaciones de vecinos de Axerquía y Regina-Magdalena por el Clima, del casco histórico de Córdoba, han decidido aparcar en el periodo electoral de cara al 28 de mayo sus protestas para reclamar soluciones para poder instalar placas solares en sus casas. Lo hacen, argumentan, ante la necesidad de lograr un consenso sobre este asunto para poder lograr su objetivo final.

Así, en una carta que ambas asociaciones de vecinos han dirigidido a las 34 entidades y colectivos que han apoyado en este tiempo sus demandas, les informan de que, “con la esperanza y entendiendo que este es un asunto de ciudad, que requiere de un amplio consenso y un diálogo sosegado por parte de todos los grupos políticos y distintos sectores de la ciudad (...) comunicamos que no convocaremos ni participaremos en concentraciones o actos públicos en este periodo previo a las elecciones municipales”.

No obstante, los vecinos avanzan que “no cejaremos en nuestro empeño de superar la actual situación de discriminación, irresponsabilidad e incoherencia que supone la actual prohibición. Y para ello seguiremos actuando y activando todos los medios sociales, políticos y jurídicos que consideremos y que estén a nuestro alcance”.

En el escrito -al que ha tenido acceso Cordópolis-, las asociaciones de vecinos del casco histórico recuerdan que en sus dos años de lucha, poco o nada se ha conseguido al respecto de la norma que les deje instalar placas solares en sus edificios. “Lamentablemente casi dos años después, la situación es prácticamente igual que al inicio. En este tiempo se ha generado en distintos momentos bastante confusión”.

De hecho, señalan que “a pesar de todos los anuncios, lo único ejecutado ha sido la aprobación por parte del Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo de un acuerdo donde anuncia que van a empezar a trabajar en la elaboración de un protocolo para la instalación de energía solar en los edificios del Casco catalogados como Zona Renovada. Esto es, edificios nuevos que constituyen el 10% de los edificios del Casco, y que además siempre han tenido la posibilidad de hacerlo. Para el 90% de la vecindad y comercios restantes, la situación sigue siendo de prohibición indiscriminada y tajante de las instalaciones de energía solar de autoconsumo; independientemente de la tecnología empleada, el lugar de colocación de la instalación, su impacto visual, la dimensión de la misma y/o su integración en el diseño del edificio”.

Las asociaciones vecinales recuerdan que siempre han reivindicado la búsqueda de una normativa que permita regular y ordenar la situación, “buscando un equilibrio entre el cuidado de la estética del casco histórico y que este siga siendo un lugar vivo y habitable. Una normativa coherente con la emergencia climática y la crisis energética, con los compromisos adquiridos por las administraciones públicas, con el derecho de acceso a un suministro esencial como la energía y su uso responsable, y con el apoyo a la economía familiar y local”, argumentan.

Y recuerdan que, para este objetivo, han logrado desde el verano de 2021 el apoyo 34 entidades y 1.400 vecinos, a los que muestran su agradecimiento para seguir con sus reivindicaciones, una vez se supere el periodo electoral por los comicios municipales del 28 de mayo.

Entidades como el Consejo de Distrito Centro, la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, la Coordinadora Córdoba Solidaria, la Unión de Consumidores y Usuarios o el Aula de Sostenibilidad de la Universidad de Córdoba, así como 12 empresas de renovables locales brindaron su apoyo a la propuesta vecinal.

