Urbanismo detecta 38 zonas de Córdoba saturadas de veladores

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha detectado un total de 38 zonas de la ciudad de Córdoba donde hay una saturación de veladores en la hostelería. La Gerencia ha publicado la instrucción que fija, en los primeros meses del próximo año, el periodo y procedimiento de la tramitación de las solicitudes de 2023. En el documento, expuesto en los diferentes tablones de anuncios y boletines públicos, se señalan 38 zonas de “ordenación conjunta” que se pretenden regular durante el próximo año.

La pasada semana, los técnicos y responsables de la Gerencia convocaron a la Mesa de Veladores a vecinos y hosteleros con el fin de poner fin al periodo excepcional aprobado tras la pandemia de Covid 19. Durante este periodo, se habilitó una especie de periodo de gracia para garantizar más veladores, con el objetivo de fomentar la asistencia a bares pero no en interiores, por el riesgo de contagio. Ese periodo se da ahora por concluido y la Gerencia pretende reordenar las terrazas de la ciudad, que han proliferado de una manera más que notable desde 2020.

De esta manera, los técnicos han señalado hasta 38 puntos de zonas a ordenar de manera conjunta con los hosteleros y también con los vecinos. Así, se explicita que en Tendillas y entorno se trabará en Cruz Conde, Historiador Díaz del Moral, Morería, Conde de Cárdenas, María Cristina, García Lovera y La Plata-Mármol de Bañuelos.

En Capitulares y su entorno, se trabajará en Diario de Córdoba, Alfaros, Claudio Marcelo, Rodríguez Marín (Espartería), San Fernando, Corredera-Las Cañas, San Miguel y Pastores. En San Hipólito, se reordenará San Ignacio de Loyola, plaza del Escudo y Córdoba de Veracruz. Y en San Nicolás, en La Trinidad.

Aparte, se han detectado problemas en la avenida del Gran Capitán y en el Bulevar, en Flor del Olivo-Ollerías, en el Vial, en Agrupación de Cofradías-Blanco Belmonte, en Ronda de Isasa-Ribera-Cruz del Rastro-E. Romero de Torres, en Cardenal Salar, en el entorno de la Mezquita Catedral, en Juda Leví-Manríquez, en La Luna (calleja y plaza), en Puerta de Almodóvar, en María la Judía-Dolores Ibárruri, en el Tablero, en Avenida de Barcelona-La Oca-Moreal, en Puerta del Hierro, en avenida del Aeropuerto-Antonio Maura-Costa Sol, en Zoco-Los Califas-Matías Prats, en Isla de Fuerteventura y en Huerta del Sordillo.

La Gerencia ha anunciado que durante 2023 se potenciarán las patrullas conjuntas de sus técnicos con agentes de la Policía Local para que se hagan cumplir estas medidas de regulación en aquellos puntos especialmente saturados por la presencia de veladores.

Por otra parte, también se han habilitado dos periodos para la solicitud de licencias. Así, desde el 1 de octubre y hasta el 31 de diciembre está abierto el de renovación de aquellos negocios que tienen autorizados veladores en este año 2022. A partir del 1 de enero de 2023 podrán solicitar permiso aquellos negocios que no disponían de autorización durante este año.

