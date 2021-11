Sadeco suspende el baldeo de las calles de Córdoba por la sequía

La empresa municipal de Saneamientos de Córdoba, Sadeco, suspenderá a partir de este lunes, 8 de noviembre, todos los circuitos de baldeo manual, según ha informado el Ayuntamiento a través de una nota de prensa. La decisión se basa en la declaración de sequía por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Desde 2019, la limpieza de las principales calles, plazas y zonas del casco antiguo de la ciudad se realiza a través del Sistema de Riego con Agua no Potable de Emacsa, desde la firma de un convenio con la empresa municipal. A raíz de este convenio, tanto la Delegación de Infraestructuras como Sadeco hacen uso de este sistema para el riego de jardines y zonas verdes, y para la limpieza de la ciudad, respectivamente.

La empresa municipal de Saneamientos toma está decisión tras considerarlo "responsable y sensato" y atendiendo a la recomendación realizada desde Emacsa, ante la falta de lluvias que ha agravado la sequía. Desde Sadeco se seguirá con la limpieza de barrido húmedo y el baldeo mecánico.

En 2019, Sadeco y Emacsa firmaron un convenio por el cual la empresa de Saneamientos hacía uso de la red de suministro de agua no potable de Emacsa. Esta colaboración entre la delegación y las dos empresas municipales ha supuesto un importante ahorro energético y de agua potable en beneficio del medio ambiente.

