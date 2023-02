Sadeco convoca su mayor oferta de empleo público con 126 plazas de peones

El consejo de administración de la empresa municipal de sanamiento, Sadeco, ha aprobado la convocatoria de la mayor oferta de empleo de su historia con 126 plazas para peones ordinarios. Se prevé que las bases de esta convocatoria se publiquen en el mes de febrero y que los exámenes comiencen al final del próximo verano.

El alcalde, José María Bellido, y la presidenta de Sadeco, Isabel Albás, han dado cuenta de esta convocatoria, que incluye 50 plazas de tasa específica, unidas a la tasa de reposición correspondiente al año 2022 con 36 plazas y otras 40 plazas correspondients a la tasa de reposición de 2023.

“Estamos recuperando empleo, con esas plazas que estaban pendientes. Son 126 familias que van a tener un empleo estable y de calidad en la ciudad”, ha dicho Albás.

Por su parte, el alcalde ha valorado la “cifra histórica” de plazas en esta convocatoria de empleo de Sadeco que “nace para cubrir las necesidades reales” de la ciudad, con una limpieza que aúna los medios tecnológicos pero también la labor de los empleados.

“La ciudad ha seguido creciendo. La Córdoba de 2023 no es la de 2015, hay barrios enteros nuevos, especialmente en Poniente, con calles y avenidas anchas, que han sumado muchos kilómetros de nuevas necesidades de limpieza viaria. Y si no ampliamos plantilla, se resiente el promedio de limpieza en la ciudad”, ha señalado Bellido.

La ampliación de plantilla también dará cobertura al crecimiento de instalaciones municipal y del propio Ayuntamiento, con nuevos espacios deportivos o la limpieza en profundida periódicamente del Centro de Exposiciones y Convenciones, recientemente abierto.

El alcalde ha expresado su “compromiso y apoyo público” a la empresa municipal Sadeco y a la prestación de los servicios públicos. Y ha recordado que la ampliación de plantilla se realiza de manera paralela a “la apuesta por ese Sadeco 5.0 que ya está en marcha”, de manera que la empresa se tranforme y sea un modelo “estratégico, verde y sostenible, sin descuidar sus orígenes y el servicio más cercano que presta de limpieza y recogida de basura”.

