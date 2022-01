Rezos a Bellido

Nos dirigimos al señor José María Bellido Roche, Alcalde de Córdoba, desde la Plataforma Nosotras Decidimos:

En estos días hay en Córdoba una campaña publicitaria que insta a rezar en contra de un derecho adquirido por ley: rezar en la misma puerta de las clínicas por donde entra el personal sanitario y las mujeres que ejercen su derecho al aborto. Señor alcalde ¿escuchar el rezo contra el derecho reconocido por ley que vas a ejercer no es una forma de coacción? ¿De verdad dejaría manifestaciones de negacioncitas en las puertas de los centros de vacunación?

Estamos ante una campaña que cuestiona la ley, una campaña que incita a coaccionar a las mujeres que deciden libremente ir a abortar, recordemos que cuando vas a la clínica ya has pasado por un duro periplo personal en el que finalmente has tomado esa decisión. ¿Es usted un alcalde al que no le importa que se respete no solo la intimidad de la mujer a no ser señalada, sino también su decisión personal e íntima en libertad y que ampara la ley?

Esta campaña para colmo se desarrolla en las marquesinas de Aucorsa, una empresa pública y municipal. Las últimas declaraciones de su grupo político mencionan que no incumple ninguna normativa por la que se regula la publicidad en los emplazamientos publicitarios. ¿De verdad tenemos una normativa que permite hacer una campaña contra las leyes en las marquesinas del ayuntamiento?

Pedimos que como alcalde recapacite su postura, retire la campaña de las marquesinas públicas y se ponga del lado de las mujeres. Y por si surte más efecto así, rezaremos para ello.