El Ayuntamiento resuelve que no tiene que devolver bienes de Guerrita que reclamaba su familia

La Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba ha dado cuenta este lunes de una resolución administrativa que dicta a su favor y en contra de la reclamación de la familia de Rafael Guerra Bejarano Guerrita para que el Consistorio le devolviera bienes que habían pertenecido al torero.

La resolución denegatoria para la reclamación de la familia se basa en un informe técnico de la Unidad de Patrimonio del Ayuntamiento que estima que los bienes reclamados obran en poder del Ayuntamiento y que los familiares de Guerrita no han presentado “título de propiedad ni de cesión temporal”, según ha explicado la teniente de alcalde delegada de Gestión, Recursos Humanos y Juventud del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos.

Así, el Consistorio considera que “se pone fin al proceso de reclamación” de la familia de Guerrita sobre el levantamiento y depósito de bienes del torero. La resolución considera que el Ayuntamiento ha tenido durante 28 años ininterrumpidamente dichos bienes y “han sido adquiridos por ”usucapión“, una figura jurídica qracias a la cual, es posible convertirse en propietario de una cosa por la posesión continuada de la misma, durante un período de tiempo establecido legalmente. Por ello, se estima que ”no procede la devolución de los bienes reclamados“, asegura el Ayuntamiento.

Se trata de 27 bienes inventariados, entre ellos distintos materiales como carteles de ferias y fiestas de mayo, que están en manos de la unidad de Museos y que se han expuestos en algunas ocasiones, recuerda Bustos.

Cesión de objetos y reclamación

La familia de Rafael Guerra Bejarano Guerrita cedió en depósito objetos y efectos personales del torero para que fueran expuestos en el Museo Taurino de Córdoba con motivo del centenario de la alternativa del diestro, que se cumplía en 1987, año en que se realizó una exposición para conmemorar este hecho. Décadas después, tras la remodelación del museo, los familiares pidieron al Ayuntamiento la devolución de dichos bienes, pero los documentos de la cesión no aparecían y el Consistorio adujo entonces -2015- que no puede devolver lo que no consta como cedido.

En aquel momento, los familiares de Guerrita pusieron en manos del Defensor del Pueblo Andaluz el asunto, tras no obtener respuesta satisfactoria del Ayuntamiento. Argumentaron que los objetos cedidos quedaron en su momento perfectamente identificados tanto en el catálogo de la exposición como en el inventario municipal y que, tras la remodelación y reapertura del Museo Taurino, comprobaron que dichos bienes no estaban expuestos, por lo que en 2015 reclamaron su devolución a la familia.

A partir de esa reclamación, el Defensor abrió una actuación en la que solicitó información al respecto del Ayuntamiento, que ya entonces respondió que “en tanto no se aporte documentación relativa al depósito de los bienes en las dependencias municipales, no se puede tramitar el expediente de devolución de ninguno de ellos”.

Así, consta que los herederos de Guerrita solicitaron la devolución de los bienes del torero “alegando el carácter privativo de dichos bienes familiares y la procedencia de restituir a sus herederos de tales elementos una vez concluidos sobradamente los actos que motivaron dicha puesta a disposición. A pesar de sucesivos escritos y gestiones, indican que no han obtenido una respuesta satisfactoria” por parte del Ayuntamiento.