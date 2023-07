Reclaman mejorar horario y frecuencia en los buses de Aucorsa a los polígonos

Las líneas de Aucorsa que unen la ciudad con los polígonos industriales para transportar a trabajadores y clientes hasta ellos contabilizan una media de 72 usuarios al día, según la última estadística de la empresa municipal, con meses que se quedan en 45 viajeros y otros que se van por encima de 90, pero sin llegar nunca al centenar de usuarios. Esta cifra, si bien supone un aumento paulatino con respecto al año pasado, muestra que una gran parte de las personas que cada día se desplazan hasta los polígonos no escogen el bus como medio de transporte. Y, para revertir esto, representantes de los trabajadores como el sindicato CCOO, reclaman mejores horarios y más frecuencias de paso de los autobuses de estas líneas.

Según los últimos datos actualizados de Aucorsa sobre las líneas que conectan la ciudad con los polígonos de La Torrecilla y Las Quemadas, estas registraron entre enero y mayo de este año un total de 7.506 usuarios, lo que supone una media de 1.501 al mes y una media de 72 al día, teniendo en cuenta que estas líneas solo funcionan en jornadas laborables.

Estas cifras, no obstante, suponen un aumento con respecto al mismo periodo del año pasado. En los primeros cinco meses del año, Aucorsa ha sumado 2.021 usuarios más en estas líneas, pues en ese tiempo en 2022 se contabilizaron un total de 5.485 viajeros, por los 7.506 de ahora; es decir, ha habido una media de veinte pasajeros más al día este año. En el último año completo, el 2022, utilizaron los buses a La Torrecilla y Las Quemadas 12.674 personas, unas 1.056 al mes y de media unas 50 al día.

Con todo, desde CCOO abordan esta cuestión y reclaman que, si bien los recorridos de estas líneas son adecuados, Aucorsa debe mejorar los horarios y las frecuencias de paso de estas líneas para que sean utilizadas por más personas, tanto trabajadores de los polígonos como quienes los visitan por motivos laborales o como clientes.

“Las líneas a los polígonos no sirven para nada si van a unas horas que a los trabajadores no les sirven” y que, al final, optan por ir “en coche, en bici o en patinete, pero en bus no”, explica a este periódico Aurelio Martín, secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Sostenibilidad Mediambiental de CCOO Córdoba.

Señala que eso es lo que los trabajadores de los polígonos transmiten al sindicato -“que los tiempos de paso son insuficientes y no concuerdan con los horarios de entrada ni salida de las empresas de los polígonos”.

Por eso, plantean que haya una modificación de horarios y que haya una mayor frecuencia, en ambas líneas, con el objetivo de que utilicen los buses “tanto trabajadores como los clientes que van hasta allí”. Y pone un ejemplo bien conocido: “Cuando dejas el coche en un taller en el polígono, que puedas ir en bus a recogerlo”.

CCOO pide que haya “un diálogo entre Aucorsa y las asociaciones de empresas de los polígonos, para que puedan adecuar los horarios” de los buses y de los centros de trabajo, tanto en La Torrrecilla como en Las Quemadas, y “facilitar que la línea de autobús tenga mayor ocupación”.

Se trata, en definitiva, de “hacer un uso más responsable y sostenible del transporte” y, para ello, “facilitar el transporte colectivo en lugar del individual, que tiene más costos, es más contaminante y también supone una mayor pérdida de tiempo para los trabajadores en atascos con sus vehículos”, concluye Martín.

