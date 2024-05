El PSOE ve “dejación de funciones” del gobierno tras la feria de “macrocasetas mercantilizadas y menos abierta”

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha criticado este lunes al gobierno municipal por “dejación de funciones” en la celebración de la Feria de Nuestra Señora de la Salud que, a su juicio, “deriva en un modelo de macrocasetas claramente mercantilizada, menos abiertas y menos tradicional”.

Tras agradecer a todos los empleados municipales, a las fuerzas de seguridad, bomberos, Protección Civil, colectivos, instituciones, organismos, empresas y trabajadores en general su “generosa contribución” a la celebración de la Feria para disfrute de los demás “y que haya sido este año una feria tranquila y sin graves incidencias en términos generales”, Hurtado ha reprochado en una rueda de prensa “la dejación de funciones de los responsables municipales por la laxitud y permisividad en el incumplimiento de las bases reguladoras para la instalación y uso de casetas”.

Entre otras actuaciones, el edil ha informado de que “es necesario tomar medidas que rompan con la evolución a la baja que se da en cuanto al número de casetas que se instalan en el recinto ferial”. “Para romper con esta perniciosa tendencia, habría que ahorrar parte de los costos del montaje que sufragan los colectivos e incentivar y promover la participación de más peñas, cofradías, asociaciones vecinales, ONG, empresas e instituciones mediante ayudas públicas”, ha comentado, a lo que ha agregado que “también contribuiría al aumento de casetas que se aborden las obras de mejora del recinto ferial en cuanto a infraestructuras y la creación de más zonas de sombra, claramente insuficientes y mejorables en estos momentos”.

Para el socialista, “cada año asiste más gente a la Feria y cada vez hay menos casetas, y la evolución ha derivado en convertir las casetas en macrocasetas, permitiendo llenar los espacios que quedan vacantes”. Así, se ha pasado de tener 180 casetas en el primer año de la celebración de la Feria en El Arenal a tener 83 en esta última edición. “30 años después del traslado de la Feria al Arenal, sólo queda el 46% de las casetas del primer año”, ha apostillado.

“Nuestra feria ha sido siempre abierta, pero también muy participada por colectivos, peñas, cofradías, asociaciones, ONG, empresas e instituciones”, ha defendido, para lamentar que “cada año es menos abierta y menos participada; menos abierta, porque son muchas las denuncias de personas a quienes no se les permite entrar a las casetas sin causa justificada, incluso se da la venta de entradas y no se toman medidas contundentes por parte de los responsables municipales”.

“Y también menos participada, porque muchos de los colectivos que venían colaborando han dejado de instalar su caseta en la Feria, lo que ha convertido a muchas de las casetas en macrocasetas, que es lo que en realidad le interesa a los negocios”, ha apuntado el concejal, quien ha dicho que “la feria se está claramente mercantilizando, dejando atrás el factor colaborativo y social”.

Además, ha añadido que “tampoco se cumple con el tipo de música que deben tener las casetas, ya que las macrocasetas se han convertido en discotecas con música de actualidad abandonando la música y bailes tradicionales de sevillanas, coplas, rumbas y demás música tradicional de nuestras ferias”.

“Se ha ido de las manos”

Al respecto, Hurtado considera que “la Feria se le ha ido de las manos al gobierno municipal” y que “lo han permitido todo, incluso lo prohibido expresamente por las bases de la Feria, como ejemplo, lo ocurrido en la Caseta de la Prensa, con el espectáculo que cosifica el cuerpo de la mujer y que expresamente está prohibido en las bases reguladoras”. “Han pasado los días y la Caseta de la Prensa ha seguido abierta, poniendo como objeción las 48 horas de alegaciones y sin adoptar ninguna medida cautelar durante todos los días de feria”, ha advertido.

Así, ha criticado que “el rumbo de la Feria de Córdoba está en manos de los negocios y se está generalizando el incumplimiento de las bases reguladoras, porque la pasividad del gobierno municipal traslada como mensaje que no hay coste alguno por incumplir con lo regulado en las bases”. “Hasta cinco casetas no han dispuesto rampas de acceso y 20 casetas no tenían los baños establecidos en las bases, sin embargo se ha permitido y no se han dado amonestaciones de ningún tipo”, ha apostillado.

Con relación al transporte y la accesibilidad al recinto ferial, el edil ha reprochado que “en el primer fin de semana hubo un error organizativo en Aucorsa, no poniendo en servicio todos los autobuses y el personal disponible”, mientras que “en el segundo fin de semana, el servicio prestado por Aucorsa ha sido aceptable, con más medios disponibles y menos tiempo de espera para los usuarios”.

De quienes han accedido en taxi al recinto ferial, ha señalado Hurtado que “las quejas trasladadas por los usuarios ha sido el escaso número de taxis, lo que ha provocado horas de espera y el escaso espacio disponible en las paradas de la Feria”. Y con relación a quienes han ido en vehículo privado y han necesitado de aparcamientos, “la queja es el precio elevado de diez euros de los aparcamientos privados anexos al recinto, y que en muchos casos para evitar pagarlos los coches han buscado aparcamiento en los barrios del Arenal y Fuensanta con el consiguiente malestar para los vecinos”, ha indicado.

Para el portavoz, “la Feria de Córdoba ha pasado de ser una feria tradicional a una macrodiscoteca, con un macrobotellón a sus espaldas”, a la vez que “los responsables municipales tratan de molestar lo menos posible a quienes se convierten en los auténticos protagonistas de la Feria, los empresarios de la noche”, ha remarcado.

Ante ello, el concejal socialista ha defendido “la feria tradicional, punto de encuentro con la familia, con los amigos y con gente con mucho arte, que es la que realmente quieren los cordobeses y admiran los visitantes”, y prueba de ello es que “año tras año mejoramos en presencia de mujeres vestidas con trajes de flamenca, en jinetes, amazonas y caballistas, aunque el paseo de caballos sigue siendo bastante mejorable”, ha dicho.