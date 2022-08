El PSOE pide conocer el borrador de la ordenanza de Feria

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba se ha mostrado este viernes dispuesto a colaborar con el equipo de gobierno en la elaboración de la nueva ordenanza para la Feria de Nuestra Señora de la Salud, pero ha dicho que no puede hacerlo “porque no dispone aún del borrador que debe elaborar el área de Promoción y que aún no está listo”.

Según ha expuesto la concejal Carmen González en una nota, “los representantes del Consejo del Movimiento Ciudadano declararon públicamente que habían salido muy decepcionados de la última reunión que habían mantenido con la delegada en el mes de julio, porque esperaban ese documento y se fueron de nuevo sin él”.

“El PSOE, como principal grupo de la oposición, ha pedido también en varias ocasiones a la delegada que proporcione este supuesto borrador, pero siempre se ha negado, alegando que no es el momento oportuno”, ha manifestado la edil, quien considera que “con esta actitud es muy difícil plantear propuestas o aportaciones, porque tendríamos que hacerlo desde el más absoluto desconocimiento”.

Desde el PSOE han criticado que “es una forma de trabajar muy habitual en este gobierno municipal de PP y Cs desde que se instaló en Capitulares: entregar la información o la documentación al resto de grupos políticos a última hora para que no les de tiempo a estudiarla en profundidad”. De esta forma, “cuando hay que votar en el Pleno, la oposición va a ciegas”, ha reprochado.

“De puertas para afuera, este alcalde y su equipo siempre ofrecen diálogo y colaboración con el resto de partidos, pero de puertas para adentro no existe nada de esto”, ha lamentado González, quien ha apostillado que “sólo hay oscurantismo, una absoluta falta de transparencia y ningunas ganas de escuchar lo que les podamos decir”.

La edil cree que su grupo tiene “mucho que aportar en este asunto, porque acumula experiencia en la organización de la feria, algo de lo que carece el gobierno actual, que sólo ha celebrado una en todo el mandato por el parón de la pandemia”.

“Mucho retraso”

Al respecto, la concejal ha comentado que “Bellido se comprometió a tener una ordenanza de feria que incluyera las aportaciones del dictamen de la comisión de feria, así como disponer de un régimen jurídico que permitiera sancionar a quienes no cumplieran con sus obligaciones, pero a día de hoy ni siquiera se ha terminado el borrador, por lo que queda un largo camino hasta su aprobación”.

Así, ha remarcado que “la redacción de esta ordenanza acumula ya mucho retraso”, de modo que “en 2021 el gobierno municipal anunció que el texto iría a debate antes de finalizar el año, pero no fue así”. “Después la delegada de Promoción aseguró que estaría listo antes de que finalizara el mes de julio y vamos camino de septiembre y no tiene pinta de que la ordenanza esté lista”, ha sentenciado González.

Según ha expuesto, “para que se cumplan los plazos legalmente establecidos, la tramitación debería haber empezado antes del mes de agosto, porque el proceso es largo”, a lo que ha agregado que “tras la negociación hay que recibir los informes tanto del Consejo del Movimiento Ciudadano como del Consejo Social, necesarios para que el proyecto vaya a Pleno”.

“A esto hay que añadir el período de exposición pública y la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)”, ha manifestado, para declarar que “en total pueden ser entre cinco y seis meses”.

Igualmente, la concejal socialista ha recriminado que “aún no se ha ejecutado ni un solo euro de los 500.000 presupuestados para llevar a cabo las obras de mejora en el recinto ferial del Arenal”.