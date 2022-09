Las pruebas definitivas a las palomas muertas del Puente Romano descartan la gripe aviar

Las muestras tomadas a las palomas que hay bajo el Puente Romano de Córdoba han dado negativo en Gripe Aviar, así como en virus Bagaza y West Nile. Sólo falta por ver los resultados frente a la Enfermedad de Newcastle, que tardan más y se están analizando en el Laboratorio de Sanidad Animal de Sevilla.

Según informan desde la Consejería de Medio Ambiente de la Junta a este periódico, la investigación para averiguar a qué se deben las muertes de decenas de palomas en los arcos del Puente Romano, en una zona de alto valor ecológico como los Sotos de la Albolafia, la está llevando a cabo el personal del Programa de Vigilancia Epidemiológica de la fauna silvestre en Andalucía (PVE).

Este equipo consiguió acceder el pasado miércoles 24 de agosto a la zona a recoger las palomas gracias a la colaboración con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y la Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Fomento para que las actuaciones se pudieran desarrollar con las garantías suficientes de seguridad del personal.

En total, se recogieron 41 aves, por parte del equipo del PVE, dependiente de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul junto con los Agentes de Medio Ambiente de la provincia. Los primeros test rápidos de gripe aviar dieron negativo, lo cual ha sido confirmado en los análisis posteriores.

Los cadáveres de las palomas estuvieron desde principios de agosto amontonados en los arcos del Puente Romano y la Torre de la Calahorra, la principal zona del turismo en Córdoba, lo que comenzó a llamar la atención de los vecinos. Ecologistas en Acción estuvo en la zona a principios de esta semana e interpuso una denuncia ante el Ayuntamiento de Córdoba y la Policía Local.

