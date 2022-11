Proponen crear la figura del 'guardaparques municipal' para atender y vigilar estos espacios públicos

La Plataforma en Defensa del Arroyo Pedroche ha asegurado que “la custodia y la seguridad de espacios públicos municipales como grandes parques o áeas verdes, debe seguir siendo responsabilidad de la Policía Local” y, asimismo, ha propuesto a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) “la creación de la figura de guardaparques municipal”.

En un comunicado, exponen que esta propuesta se le hizo llegar al presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, “propuesta que fue aceptada”. Detallan que el guardaparques municipal sería “un servicio local, atendido por personal municipal, en el que prevalezca la atención ciudadana inmediata, la dinamización del espacio desde la educación ambiental e interpretación de la naturaleza, así como la resolución de conflictos menores entre usuarios”.

Asimismo, desde la Plataforma en Defensa del Arroyo Pedroche creen necesario -y así lo han comunicado en cada reunión a los responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cordoba-, “una mayor presencia de la Policía Local en el Parque de Levante, con objeto de reducir los compartimientos incívicos y vandálicos que, con cierta frecuencia, vienen aconteciendo desde que tuvieron lugar las actuaciones previstas en la primera fase de construcción del Parque de Levante, incluido en el Anillo Verde”.

No obstante, consideran que “el anuncio de la GMU de contratar una empresa de seguridad privada para la custodia de espacios públicos municipales, no puede ser una solución a largo plazo, en todo caso, como medida transitoria. Un espacio verde de las dimensiones, características y diversidad de usuarios propias de este tipo de espacios, como lo es el parque de Levante, necesita personal especializado, cuyas competencias puedan responder a sus exigencias específicas y únicas”. Por ello proponen la creación del servicio de 'guardaparques municipal'.

“Igual de necesaria es la puesta en marcha de una campaña de información y sensibilización sobre los beneficios y servicios ambientales que aporta el Parque de Levante a las/os vecinas/os de los barrios limítrofes”, aseguran. En este sentido, la Plataforma en Defensa de Arroyo Pedroches, recuerda que el acondicionamiento del Parque de Levante se está ejecutando con fondos europeos, en los que se incluye, por sistema, una asignación económica del 3% del total invertido para fomento de la transparencia, la participación, la información y la sensibilización de los vecinos/as, colectivos sociales, comunidades educativas, etc, concluyen.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!