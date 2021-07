El Pleno levanta el reparo para el contrato que permita enchufar la climatización de los colegios

Este jueves, el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba levantó el reparo de la Intervención General de Fondos contra el expediente de contratación de la potencia eléctrica para poder enchufar los aparatos de climatización ya instalados en 19 colegios públicos de la ciudad. El levantamiento del reparo, en el que se abstuvo la oposición, da vía libre a la contratación de un nuevo sistema eléctrico que, de todas formas, no llegará para el inicio del curso escolar.

La nueva climatización se proyectó en 2018 -con un gobierno municipal de PSOE e IU- y obtuvo financiación de la Agencia Andaluza de la Energía por valor de 8 millones de euros. Con un millón más del propio Consistorio, esas obras no se se iniciaron en la primavera de 2020, ya con el nuevo gobierno de PP y Ciudadanos al frente que pidió una prórroga para su ejecución, concluyendo en septiembre.

En junio de 2020, el gobierno local avanzaba que se había hecho cargo de la elaboración de los proyectos para cambiar las instalaciones eléctricas. Esas inversiones, ya solo del bolsillo del Ayuntamiento, ascienden a 1,9 millones más. Y, según ha confirmado a este medio el propio teniente de alcalde de Infraestructuras, David Dorado (Cs), es ahora cuando esos proyectos van a licitarse, entre otras cosas, porque se hacen con cargo al presupuesto municipal de 2021 que no se ha aprobado hasta mediados del pasado mes de abril. El gobierno municipal actual viene defendiendo que no se podían redactar los proyectos de las instalaciones eléctricas nuevas hasta conocer pormenorizadamente la potencia que las máquinas de climatización que se iban a colocar. Y que ese es el motivo de no haber hecho a la par ambas actuaciones.

Los padres y madres de los alumnos ya habían mostrado su preocupación por la posibilidad de que la climatización tampoco pudiera estar lista para el próximo curso escolar.