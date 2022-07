Un panadero de 18 años que ya tiene su propio obrador y está en la Ruta del Buen Pan

Parece imposible pensar en algún producto que a día de hoy no haya incrementado su precio debido a la inflación. Sin embargo, en la panadería La Abuela de Antonio Ariza, en Fernán Núñez, han querido tener un gesto de comprensión con sus vecinos. “Pensé que no era conveniente subir el precio del pan, porque eran tiempos difíciles y luego, cuando el precio de la harina baja, nadie reduce el del pan”, cuenta Antonio a Cordópolis.

El joven cordobés ha abierto su establecimiento con tan solo 18 años hace unos cinco meses, pero el éxito de su panadería es innegable. Y es que en este corto periodo de tiempo ya le ha dado tiempo a estar en la Ruta del Buen Pan de Andalucía, donde se encuentran 40 obradores andaluces, y solo seis cordobeses.

A Antonio la pasión por la panadería le viene desde bien pequeño, cuando con su abuela -a quien ha dedicado el nombre de su establecimiento- entraba en la cocina para aprender a preparar los dulces, que según asegura, tan bien se le daba. “Mi abuela siempre hacía dulces para los vecinos, les enseñaba a hacerlos y yo aprendí a hacer magdalenas y pasteles de hojaldre”.

Por ello, tras terminar sus estudios de la ESO, hizo un grado medio de panadería en Aguilar de la Frontera, pero sus prácticas en otro obrador de Fernán Núñez se centraron más en la pastelería. Sin embargo, donde realmente aprendió panadería y vio que era lo que más le gustaba fue en San Sebastián de los Ballesteros. De ahí, pasó a trabajar en la panadería La Tradición de Santa Cruz durante cinco meses, y hasta el día de antes de abrir su propio obrador.

De familia de agricultores, también de trigo, Antonio sabe bien la subida que ha sufrido el cereal y la harina. “Cuando empecé la harina estaba por 30 céntimos; ahora lo llevamos por casi 70”. Sin embargo, junto con sus familiares pensaron en cómo podría repercutir el precio en la subida del pan y en las pérdidas que supondría no ajustarse a ella. “Dijimos ¿Cuánto vamos a perder al mes? ¿300, 400 euros? y pensé en perderlo de mi ganancia porque no era conveniente subirlo al pan; eran tiempos difíciles y luego cuando con la harina baja nadie reduce los del pan”.

Los precios que actualmente tiene el cereal y la harina, son “históricos”, y según detalla Antonio, “se habla de que hay kilos en el puerto de Ucrania” -principal mercado de grano de Andalucía y España-. Por esto, se mantiene positivo y piensa que “ya solo puede ir a mejor, cuando se desbloqueen esos kilos, los precios van a caer y tarde o temprano, el precio de la harina va a bajar”.

En tan solo cinco meses la panadería La Abuela ya ha conseguido estar entre las 40 mejores de Andalucía y situarse en la Ruta del Buen Pan de la comunidad. Lo ha hecho, detalla el joven propietario, con el pan de masa madre, que según aclara no es “un trozo del día de antes”; sino que es “un cultivo de levaduras silvestres que tenemos los panaderos y que varía de cada panadería porque cada una tiene sus temperaturas y demás características que son diferentes unas de otras”.

En su caso, “ese cultivo se hace con levaduras ecológicas del molino de Coín (Málaga), lo alimento con harina y agua y hago el pan de masa madre con harina ecológica”. Este fue el pan que presentaron a un concurso donde obtuvieron 268 puntos en un ránking de 400. Un producto que fue valorado en una cata a ciegas. Ahora el siguiente paso es que sea elegido entre los 100 mejores de todas las comunidades y obtenga la estrella Dir Informática.

A diferencia de otros panaderos, el joven sí que apuesta por el oficio, consciente de la dificultad de encontrar empleados que quieran trabajar durante la noche -como hace la mayoría de panaderos-. “Hay que valorar a las personas que lo intentan y que te sacan las castañas del fuego”. En su caso, empezando desde cero ha podido contar con maquinaria más novedosa que le permite comenzar su jornada a las 6:00 y finalizar a las 14:00 evitando los horarios nocturnos. Con ello y su visión optimista el joven panadero continúa cultivando el éxito de sus productos entre los vecinos del municipio.

