Pacma denuncia el abandono de dos perros y una burro sin agua ni comida en plena ola de calor en Córdoba

El Partido Animalista Pacma ha denunciado la situación de “abandono”, “sin agua ni comida” de dos perros y un burro en una finca en Córdoba capital, donde se encuentran en plena ola de calor, con aviso rojo por temperaturas de hasta 45 ºC este domingo.

En un comunicado, Pacma explica que se trata de un dogo, un mastín y un burro “en estado de abandono a 45 grados en una finca de la capital”. “Hemos venido varias veces y en el último viaje ya no hemos visto al mastín, no sabemos qué le ha pasado”, explica la coordinadora provincial del partido, Patricia García. “Nuestro equipo local lleva desde ayer (sábado) avisando de la situación desesperante de estos animales, a más de 40 grados sin agua ni comida en una finca semiabandonada, dependiendo exclusivamente de la solidaridad de una vecina que les pone agua como puede”.

En este sentido, Pacma asegura que ha alertado de esta situación al Ayuntamiento, a través del servicio de acogida de animales de Sadeco. “Pero como Sadeco no trabaja los fines de semana, pretenden que aguanten hasta el lunes”, critican. Sin embargo, desde Sadeco recuerdan que cuentan con un servicio de veterinaria y auxilio para avisos de animales abandonados en horario nocturno y festivos. Este servicio -señalan a Cordópolis-, está operativo de lunes a viernes, de 21:00 a 7:00, y los sábados, domingos y festivos, de 14:00 a 17:00. Los avisos deben realizarse ante la Policía Local, explican desde la empresa municipal.

Estado de los animales

En las fotografías compartidas por el Partido Animalista se puede apreciar el estado de delgadez y malestar general de los dos perros y el burro. Se desconoce cuándo tiempo llevan así y por qué motivo no son atendidos por su propietario.

Pacma denuncia, no obstante, que “el Ayuntamiento no tiene protocolo de acción cuando estos casos ocurren en fin de semana, lo cual no se entiende”. “Las emergencias ocurren las 24 horas y estos animales estarán hoy a 45 grados”, apunta García.

Por su parte, el presidente de Pacma, Javier Luna, añade que esta es la “tónica habitual” del Consistorio cordobés: “No están preparados para solventar problemas con la habilidad que se requiere, y esto les cuesta la vida a muchos animales. Es incomprensible que en una ciudad tan grande y con tantos casos de maltrato animal como Córdoba no existan o no se apliquen unas pautas de atención y rescate por parte de los servicios municipales las 24 horas del día”..

Desde Pacma esperan que Sadeco actúe con rapidez para rescatar y dar soporte a los animales afectados, y sostienen que seguirán el caso de cerca para estudiar posibles medidas legales contra el responsable, además de ejercer presión al Ayuntamiento para que se comprometa con la protección animal en el municipio.