La ola de calor de julio dejó casi medio centenar de fallecidos en Córdoba

La ola de calor extremo que azotó a toda la Península Ibérica durante el mes de julio podría pasar a la historia como la que trajo mayor mortalidad asociada al exceso de calor desde que hay registros. Al menos en Córdoba, donde el número de fallecidos achacables al calor brutal de las últimas tres semanas habría dejado, según las estimaciones del Instituto Carlos III, casi medio centenar de muertes.

Concretamente, la última actualización del informe sobre mortalidad que elabora el Instituto Carlos III, cifra en 46 los fallecimientos atribuibles al exceso de temperatura durante el pasado mes. Técnicamente, el longevo episodio de calor extremo arrancó el pasado 7 de julio, si bien la primera muerte asociada a la temperatura no se registró hasta el día 11.

Los datos son muy elocuentes del calor extremo que se sufre en la provincia, a pesar de que el Carlos III advirtió de que las muertes tienen que ser confirmadas. Por comparar, la ola de calor de agosto de 2021, que fue una de las más mortíferas de los últimos años y llevó a récords de calor históricos en la provincia, provocó la muerte de 16 personas en Córdoba.

Eso son casi tres veces menos de las registradas en julio de 2022, según las estimaciones del mismo organismo. También son bastantes más muertes que en el recordado agosto de 2017, cuando murieron 28 personas por calor en la provincia.

Los datos provisionales son los siguientes: la última semana de julio se registraron 14 decesos. La anterior, entre el 18 y el 24 de julio, fueron 18 las muertes por exceso de temperatura, mientras que, entre el 11 y el 17, se registraron 14 muertes por la misma causa.

El informe del Instituto Carlos III atribuye a la temperatura estos 46 fallecimientos en la provincia de Córdoba. En la semana anterior al inicio de la ola de calor no consta ni una sola muerte relacionada con el exceso de temperatura. Ni siquiera en las jornadas en las que las temperaturas se dispararon. Las anteriores muertes por calor fueron en junio, coincidiendo con la anterior ola.

En lo que va de año, en la provincia de Córdoba, son ya 54 las víctimas mortales por calor. Ocho fallecimientos constan en junio, cuando se adelantaron las altas temperaturas.

En Córdoba, se han contabilizado 16 días en este mes de julio con temperaturas que han superado los 40 ºC. Además, durante 12 días en el último mes, se han superado los 42 ºC en localidades de la provincia, además de haberse registrado el pasado lunes 25 de julio de madrugada la noche más tórrida del año.

