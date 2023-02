La Mesa del Aeropuerto de Córdoba acuerda impulsar otra mesa técnica que busque vuelos comerciales

El Aeropuerto de Córdoba impulsará una mesa de carácter técnico que explote el nuevo plan de marketing con el que se pretende atraer a este terminal vuelos de carácter comercial. Este ha sido el principal anuncio que se ha hecho este martes tras la primera reunión de la Mesa del Aeropuerto desde 2018, y que ha contado con los máximos representantes de los agentes políticos y sociales de la ciudad de Córdoba.

El segundo anuncio lo ha hecho el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, que ha asegurado que la carta de aproximación del Aeropuerto de Córdoba estará publicada en la primavera de este año. “Antes de que acabe el primer semestre”, ha dicho Fernández, que ha precisado que este trámite es “fundamental para que puedan operar en Córdoba las grandes aerolíneas”.

Hasta ahí los anuncios. ¿Qué rutas, compañías o fechas se barajan para el aterrizaje comercial en el Aeropuerto de Córdoba? Pues de momento no hay respuesta. La citada mesa técnica se va a constituir “de inmediato”, según la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela y la directora del aeropuerto, Sonia Martín. El delegado del Gobierno ha detallado que este órgano estará formado por expertos de carácter técnico y especialistas en manejo de datos, que podrán estudiar las oportunidades que se plantea para la terminal tras la última remodelación.

Fernández ha explicado que esta mesa sigue el modelo de otros aeropuertos, y contará con el plan de marketing que ha actualizado Aena para Córdoba, cuya terminal, según ha especificado, ya tiene “las tarifas más reducidas y bonificadas que cualquier aeropuerto”. En este sentido, ha puntualizado que, en 2022, se produjeron en Córdoba 12.000 vuelos, un 10% más que el año anterior.

“En Córdoba ya hay actividad, pero buscamos líneas que se establezcan en el aeropuerto”, ha apostillado el delegado del Gobierno, que, si bien no ha podido establecer un plazo para ello, sí ha asegurado que la terminal está “en un momento óptimo”.

La directora del Aeropuerto, por su parte, ha planteado que esta última reforma se ha hecho para marcar “un antes y un después”, y ha aseverado que, a pesar de la cercanía, los aeropuertos de Sevilla y Málaga no deben ser vistos como “competencia”, dado que el de Córdoba viene a complementar. “Ya nos estamos complementando”, ha asegurado.

Según se contó en noviembre del año pasado, el Aeropuerto de Córdoba ya está listo para acoger vuelos comerciales. Las obras de reforma de la terminal, en la que se invirtieron 1,3 millones de euros, duplicaron la superficie y el equipamiento de la anterior, y hacen que este aérodromo esté en condiciones óptimas para recibir unos 100.000 pasajeros al año.

La anterior obra que se acometió fue la ampliación de la pista de vuelo, que se puso en servicio en su totalidad en febrero de 2018. Desde entonces, hasta ahora, las instalaciones las han usado básicamente empresas del sector (escuelas de pilotos, actividades deportivas, aviación privada, vuelos sanitarios…).

