En marcha las obras del futuro parque de El Patriarca

Las obras del futuro parque de El Patriarca en la zona norte de Córdoba capital ya están en marcha. Desde hace días, maquinaria pesada actúa en este lugar, junto a una cuadrilla de obreros, en los primeros movimientos de tierra y planteamiento del proyecto que adecuará este espacio verde para uso y disfrute de la ciudadanía, con senderos, un mirador y la recuperación de la flora del lugar.

La Gerencia Municipal de Urbanismo y la empresa constructora firmaron a mediados de octubre el acta de inicio de la obra. Hace dos semanas, según han confirmado a este periódico fuentes municipales, arrancaron las obras sobre el terreno.

La actuación, que cuenta con un presupuesto de 367.118 euros, será ejecutada por la constructora Glesa, que se impuso en un concurso al que se han presentado otras 13 empresas. Los trabajos serán financiados por los fondos europeos Edusi.

Las obras, que cuentan con seis meses de plazo de ejecución, incluye la plantación de 400 árboles de especies autóctonas y 350 de arbustos, dentro de la recuperación de la flora de este entorno, además de limpiar de escombros y basura la zona.

El futuro parque de El Patriarca contará con dos senderos con acceso desde la calle El Lentisco y otro desde la urbanización, un punto de encuentro donde se explicará este entorno, un mirador accesible para personas discapacitadas, niños y personas mayores, así como señalización de los parajes más llamativos, como los bosques galerías, las vaguadas, etc.

También se establecerá un sistema natural para el filtrado del agua a los acuíferos, evitando escorrentías e inundaciones en la urbanización de El Patriarca.

El proyecto del parque de El Patriarca ordenará también el acceso de vehículos a motor -con un espacio específico para aparcamiento de personas con discapacidad- y una zona para poder hacer los típicos peroles cordobeses.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!