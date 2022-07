IU pide al alcalde que recurra el fallo del “caso Timoteo”

La viceportavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Alba Doblas, ha pedido este miércoles al alcalde de la ciudad, José María Bellido (PP), que recurra la sentencia del “caso Timoteo”, para que de esta forma casi 71.000 euros de dinero público vayan donde deben, al “bolsillo de los cordobeses”.

En rueda de prensa, Doblas se ha referido así a la sentencia de un juzgado cordobés que establece que la ex edil de Cs Eva Timoteo no tiene que devolver al Ayuntamiento de la ciudad los casi 71.000 euros que el propio Consistorio le reclamó, ya que ejerció su actividad profesional como procuradora en los tribunales sin haber pedido permiso al Pleno para ello, a la vez que cobraba del Ayuntamiento por ejercer como edil con dedicación exclusiva.

Por eso, según ha avanzado Doblas, IU pedirá este jueves en el Pleno, a través de un ruego, “que se recurra la sentencia” y “que se subsanen” las “deficiencias administrativas” en las que ha incurrido el Ayuntamiento en este caso y que, según recoge la misma sentencia, impiden que se pueda reclamar a Timoteo el reintegro del dinero que cobró del Consistorio.

Se trata, según ha argumentado Doblas, de solucionar “la absurda situación de que el mal hacer de una concejala, con incumplimientos de todos los trámites a los que estaba obligaba”, haya supuesto “el despilfarro de recursos públicos en una cuantía de 70.000 euros”, cantidad ésta que es mayor “que el presupuesto con el que cuentan algunas concejalías de este Ayuntamiento”.

Ello “supone, evidentemente, un coste para la ciudadanía cordobesa” y, según ha criticado Doblas, no puede ser en ningún momento motivo de alegría“, en referencia a como el alcalde dijo, tras conocer la referida sentencia, que se alegraba de que Timoteno no tenga que devolver los casi 71.000 euros que el propio Ayuntamiento le reclamó, añadiendo también Bellido que, si por el fuera, el Consistorio no recurriría la sentencia.

Ante ello, la viceportavoz municipal de IU ha dicho extrañarse de que “el alcalde, en vez de preocuparse por defender lo que es de todos” los cordobeses, “que es el dinero público, se alegre porque alguien se lo lleve calentito”.

En consecuencia y para Doblas, “está claro que esa frase que tanto repetía” Bellido “al inicio del mandato, de que el dinero mejor en el bolsillo de los cordobeses, ha pasado ser la de que el dinero mejor en el bolsillo de la señora Timoteo”.