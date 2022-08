IU denuncia una “concesión exprés” en Urbanismo de un edificio público para un centro de educación privado

El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, ha denunciado que la Gerencia Municipal de Urbanismo pretende conceder a la Educación Privada un edificio público dedicado a la economía social, a través de una “licitación exprés que parece llevar nombre y apellidos”. Esta operación, además, beneficiaría a una empresa que “tenía un compromiso previo para realizar una potente inversión en la Torre de Agrónomos”, inversión que “muy probablemente ya no hará, al haberle garantizado el Ayuntamiento un edificio para realizar su actividad”, ha afirmado García en rueda de prensa.

En concreto, se ha referido al contrato para la concesión del espacio que ocupaba Cepes en la calle María Montessori, donde después se instalaron Faecta, dedicada a la economía social, y el centro de FP de la Fundación Albor. Desde IU han señalado que la Gerencia, “que no se caracteriza por su rapidez”, ha tramitado “por urgencia” esta operación “con la excusa de que el curso arranca en septiembre”. El portavoz de IU, Pedro García, ha lamentado que “esa excusa no le valga al gobierno de Bellido para otras cosas, como los aires acondicionados de los colegios públicos, donde por si no lo sabe también empieza el curso en septiembre”.

Para el grupo, “parece evidente que Urbanismo ha pactado con Albor que se instale en este edificio”, ya que además su presidente “ha asegurado a dirigentes de la Economía Social de la ciudad que contarán con un espacio en el centro porque así lo ha acordado con la empresa”. Otra prueba de ello es que, según ha podido saber IU, Albor “tenía un compromiso con la empresa adjudicataria de la Torre de Agrónomos para realizar una potente inversión e instalar allí su centro de FP”, compromiso que “se ha roto y que ha llevado a esa empresa a presentar una demanda”.

Por todo ello, IU ha lamentado que el gobierno del PP “siga poniendo alfombra roja a la Educación Privada”, y que utilice la Gerencia de Urbanismo a su voluntad “empujando iniciativas según sus intereses y no atendiendo a las necesidades reales de la ciudad”, ya que “es curioso que mientras unas cosas se eternizan en Urbanismo otras se liciten y adjudiquen de forma exprés”.

Además, ha recordado que IU ya pidió que el antiguo edificio de Cepes se destinase a usos ciudadanos y atendiera a las necesidades de la Economía Social, y ha reprochado que “el gobierno de Bellido esté más interesado en cederlo a empresas para favorecer su lucro privado pese a ser un equipamiento público”.