Isabel Albás: “No por ser mujer queremos más derechos que nadie, sino los mismos”

El 8M se conmemora el Día de la Mujer y la concejala delegada de Igualdad en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha querido hacer un balance de la situación en la provincia, así como de las acciones realizadas durante su mandato. Albás ha explicado también a Cordópolis cuáles son los objetivos en materia de igualdad para este año.

PREGUNTA: ¿En qué situación se encuentra la provincia en relación con la igualdad?

RESPUESTA: Se han dado pasos enormes, de gigante. Tenemos muchas mujeres que son representantes tanto empresariales como de asociaciones, cada vez la mujer adquiere mayor responsabilidad, pero tenemos que seguir trabajando porque todavía no hemos dado ese paso de calidad para la igualdad tan ansiada. Pero sí es cierto que hemos avanzado mucho en estos años y tenemos que seguir trabajando en esta línea para conseguir más protagonismo de la mujer en cada ámbito. Hay cada vez más mujeres emprendedoras que es muy importante y eso no se podría llevar a cabo si la igualdad no se consiguiera. No quita que las mujeres tenemos que hacer, a veces, más esfuerzo que los hombres, por eso tenemos que seguir trabajando para que el esfuerzo sea igual que el del hombre a la hora de acceder a cualquier empleo, desarrollar una carrera profesional y hacer lo que quiera independientemente de que sea mujer.

P. En otras ocasiones ha mencionado que la educación es una de las vías fundamentales para concienciar sobre la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres ¿Cómo se trabaja desde la delegación?

R. Es fundamental desde niños, en cualquier ámbito, enseñarles la realidad, porque hablamos muchas veces pero hay que explicar la libertad de oportunidades que no por ser mujer tenemos más derechos que nadie sino que queremos los mismos, las mismas oportunidades y eso hay que normalizarlo desde pequeños. Esto se hace en los centros educativos y desde la delegación, que también llevamos a cabo un estudio sobre corresponsabilidad en el hogar y arrojó datos que nos sorprendieron. Con este estudio conseguimos que a la hora de llevar a cabo las diferentes políticas vayan dirigidas a mejorar la igualdad, que podamos materializarla en las actividades que llevemos a cabo. Siempre apuesto por la educación porque si queremos un mundo mejor, tendremos que educar a nuestros hijos e hijas desde el punto de igualdad, desde el respeto por el medio ambiente, sostenibilidad...y si lo haces desde pequeños será más fácil tener y conseguir una sociedad más igualitaria.

P. Ha comentado que algunos de los datos resultantes de este estudio les sorprendieron, ¿recuerda alguno?

R. Sí, que los hombres seguían siendo los que bajaban la basura. Pero me sorprendió también un avance, y es que los hombres ayudaban cada vez más tanto en las actividades extraescolares como en las tareas de casa de los estudios de sus hijos. Esto hace unos años no pasaba, lo hacía en un número mínimo y cada vez el hombre se va involucrando más a la hora de llevarlos a las actividades extraescolares o ayudándolos en casa. Esto quiere decir que con estos datos se está avanzando, el tema de la basura habrá que ver cómo se plantea. Pero hay que tener claro que aquí no se trata del 50%, se trata de repartir la responsabilidad y que todos estemos contentos y contentas.

P. Otra problemática en la que se refleja la desigualdad es en los techos de cristal ¿en qué situación se encuentran en la provincia?

R. Muchas veces se habla de la conciliación familiar pero ahí tenemos mucho camino que recorrer porque el horario laboral no siempre acompaña el horario de los niños. La necesidad que demandamos y se cambió en el gobierno de la Junta y de España de aumentar el número de horas por paternidad cuando eras papá, hacía que la corresponsabilidad y que a la hora de una mujer acceder a puestos de relevancia fuera más fácil. Son políticas realmente que miran a lo grande para un futuro para que la mujer si tiene la opción y la decisión de desarrollarse en su carrera profesional lo pueda ser, que no tenga que elegir entre ser madre o llegar a puestos de determinada importancia en cualquier ámbito empresarial.

P. El pasado año se celebraron cursos de autodefensa para mujeres ¿está planteado para volverlo a llevar a cabo?

R. Sí, porque dieron muy buenos resultados. Además, no solo en autodefensa sino también el compartir diferentes mujeres sus situaciones y de mano de profesionales como es la Policía Local dieron muy buenos resultados. Lo que funciona, tienes que seguir haciéndolo y si puedes mejorarlo.

P. Pero la violencia de género afecta cada vez desde edades más tempranas y el uso de las redes sociales se están volviendo un problema porque se encuentran muchos casos detrás de estas plataformas...

R. Tanto quienes padecen el acoso como las mujeres víctimas tienen que denunciarlo, pero también quien sea consciente de que algún compañero, amigo está sufriendo ese acosos en redes sociales. Es un trabajo de todos y de todas para conseguir evitar estas situaciones que algunas personas sufren en redes sociales sobre todo más mujeres, niñas, que hombres. Pero toda la sociedad tiene que trabajar de la mano para erradicarlo. Cada vez niños y niñas más jóvenes tienen acceso a dispositivos digitales y eso hay que controlarlo. Tiene que hacerse también de mano de la educación, los instrumentos digitales están fenomenal, pero bien utilizados, de ahí depende mucho la educación y la formación de los jóvenes para que los utilicen para sumar.

P. ¿Se ha planteado dirigir algún programa a este sector de la población?

R. Nos dirigimos a toda la sociedad, pero los jóvenes hablando de educación y desde la base será más fácil formar al futuro de la sociedad, estamos trabajando en esa dirección. Desde la delegación estamos analizando diferentes campañas de concienciación en redes sociales como la de No lo permitas, no lo practiques en 2019. Ahí es de lo que hablo, de la denuncia, si alguien es conocedor de que una amiga o amigo está siendo acosado o acosada que lo denuncie. Esto es muy importante, era una campaña también muy visual para llegar a la juventud, hay que lanzar el mensaje que queremos que cale y que lo entienda el nicho de edad al que queremos dirigirnos. Seguiremos trabajando en esta línea porque creemos que da buenos resultados.

P. En cuanto al Plan Transversal de Género 2019-2022 ¿Qué acciones quedan por realizar para este año?

R. Con respecto al Plan, nuestra estrategia municipal para la igualdad se trata de convertir en realidad pocitos que son imaginarios como Córdoba ciudad inclusiva en la igualdad; Córdoba ciudad cuidadora y Córdoba libre de violencia machista. Cuando tu mensaje es positivo vas avanzando cada vez más a que cale en la sociedad. Esa es la línea en la que estamos trabajando, también diferentes delegaciones han mandado informes del Plan Transversal. Desde cada delegación se trabaja en esta línea para conseguir que el Ayuntamiento en su conjunto en sus políticas trabajen en ese Plan.

P. Hablando del conjunto del Ayuntamiento ¿Qué opinión le genera que desde que está Vox no se hayan producido declaraciones institucionales contra la violencia machista?

R. La verdad que un partido político se le conozca porque un Ayuntamiento no puede llevar declaraciones institucionales porque necesitamos el acuerdo de todos los grupos políticos, tendrán que ser los ciudadanos los que tengan que analizar esa posición por parte de este partido. Nosotros tenemos que seguir trabajando por conseguir la igualdad, ese feminismo en el que cabemos todos y todas, piensen o no como yo, porque es toda la sociedad la que tiene que trabajar por conseguirla. Es toda la sociedad la que tiene que luchar contra la violencia de género, con lo cual cada uno puede plantear lo que estime conveniente pero a mi no me cabe duda de que en mi planteamiento cabemos absolutamente todos. La única forma de conseguir vencer esta lacra de la violencia de género y conseguir la igualdad real es trabajar todos de la mano, hombres y mujeres.

P. ¿Se ha sentido presionada alguna vez por la negación de este partido a toda propuesta que vaya a favor de la mujer?

R. Con mi responsabilidad como delegada de Igualdad del Ayuntamiento no pienso, ni pensamos dar un paso atrás en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género.

P. ¿Qué objetivos tiene la delegación para este 2022 en la lucha por la igualdad?

R. Primero quiero agradecer a los técnicos de la delegación como a las promotoras y asociaciones que trabajan de la mano de la delegación, porque todos juntos llegamos más lejos y así lo estamos demostrando. Entre los objetivos, lógicamente mejorar esa lucha por la violencia de género, que la delegación sea útil para aquellas mujeres que lo están pasando mal, para las que siguen trabajando para conseguir la ansiada igualdad, y que la delegación siga siendo un instrumento válido para comunicar a la sociedad cordobesa los pasos que se están dando por parte del Ayuntamiento. Córdoba es una ciudad que defiende la igualdad y que lucha contra la violencia de género desde hace muchísimo tiempo y tenemos que seguir trabajando en esa línea de la mano de las técnicos, de las promotoras de igualdad y de las distintas asociaciones. No vamos a dar un paso atrás y vamos a intentar trabajar no solo el 8M o el 25N, los 12 meses del año es más que necesario que trabajemos para que esa concienciación de la sociedad para erradicar la violencia de género y conseguir la igualdad, no solo en marzo y noviembre. Por eso este mes hay muchísimas actividades relacionadas con estos objetivos y sobre todo con mensajes positivos, actividades muy diversas donde cabe absolutamente toda la sociedad cordobesa.