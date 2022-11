'Historia viva de Córdoba', la memoria de la lucha del movimiento vecinal

“Quien mejor conoce su barrio, su distrito, es quien vive allí”. Esta es una de los mensajes que se recoge en el documental Historia viva de Córdoba, realizado por la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara para recordar y guardar para siempre la memoria del movimiento vecinal en la capital, y que cuenta con las principales voces de quienes pusieron en marcha la participación del vecindario de Córdoba en los hitos de la ciudad y de cada barrio, en la historia de Córdoba.

Historia viva de Córdoba -que se presenta este jueves 1 de diciembre en el centro de Recepción de Visitantes a las 19:00-, incluye la voz y los testimonios de diez referentes del movimiento vecinal en Córdoba, como son Francisco Nieto, Juan Perea, Blanca Toscano, Francisco Mayorga, Carmen León, Charo de la Rosa, Manuel Varo, José Paso, Luisa Jimena y Concepción Sánchez. Y a través de sus palabras se reconstruye cómo las primeras asociaciones de vecinos comenzaban a funcionar en Córdoba a finales de los años 70 y cómo echó a andar el movimiento vecinal.

Con este documental, Al Zahara ha pretendido “que toda la memoria, todas las experiencias, los hechos y las personas del movimiento ciudadano no se pierdan. Que sirvan para crear este documental y su experiencia siga viva, para que toda la ciudadanía conozca a esas personas que tanto han significado para la ciudad”, explica a Cordópolis el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales, Antonio Toledano.

“La ciudad no se entiende sin la participación de esas personas”, destaca sobre quienes aparecen en el documental -y en el tráiler que acompaña a esta información-, contando sus experiencias durante décadas. Desde aquellas reuniones “casi clandestinas” al final de la dictadura, cuando estaban prohibidas las asociaciones de vecinos y existían las “cabeza de familia”, y a partir de las cuales se generó “el embrión de las asociaciones de vecinos” y de su agrupación en la Federación Al Zahara, a finales de los años 70.

Todas esas personas, referentes del movimiento vecinal, “han dado su tiempo de manera voluntaria por el bien común de la ciudad”, destaca Toledano. Y como homenaje y recuerdo, este documental guardará para siempre su memoria colectiva. Además, este trabajo servirá “para tener un archivo audiovisual y documental sobre todas esas personas”, con la vista puesta en realizar próximos documentales en los que se puedan sumar muchas más voces que han formado las asociaciones de vecinos de Córdoba.

Los pasos de estos líderes vecinales están detrás de los avances de cada barrio y de la ciudad en su conjunto, desde “conseguir los acerados o el alumbrado de un barrio a grandes proyectos como el soterramiento de las vías del tren y la eliminación de los pasos a nivel”, recuerda Toledano. “Los grandes hitos de esta ciudad no se entienden sin el empuje ni el trabajo del movimiento ciudadano”, sostiene.

Porque el movimiento vecinal, desde sus inicios, se concibe como “un trabajo continuo de mejora de los barrios, se trabaja el día a día”. Y, como decía una de esas voces en el documental, quién mejor que los vecinos para saber lo que requiere su barrio.

“Que no se pierda esa memoria y quede constancia de que esas personas han estado trabajando durante años. Que no se pierdan sus experiencias para que se conozca la Historia viva de Córdoba”.

