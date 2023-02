El Gobierno y Sadeco chocan por cómo se realiza la separación de residuos en Córdoba

El Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha publicado una nota interpretativa que cuestiona el modelo de recogida de residuos “húmedo-seco” que se lleva a cabo en Córdoba y en otras ciudades del país, por no adaptarse a las exigencias de separación de la Unión Europea y la nueva Ley de Residuos nacional. Sin embargo, desde Sadeco, sostienen que “nuestro modelo es un caso de éxito en separación de residuos” y que solicitarán al Ministerio la excepcionalidad de la norma para el sistema que se lleva a cabo en Córdoba.

A grandes rasgos, el informe del Gobierno, avanzado por Radio Córdoba, apunta que la recogida de residuos debe hacerse conforme a las nuevas obligaciones de separación que incluye la normativa de la Unión Europea y la nueva Ley de Residuos nacional. Por ello, cree que el actual modelo que se desarrolla en Córdoba y otras ciudades -con cuatro contenedores para basura orgánica, envases, vidrio y papel/cartón- no es eficiente y no puede “considerarse como un sistema de recogida separada”, al depositarse en un mismo contenedor los residuos de envases junto con la denominada fracción resto (pañales, restos de barrido, etcétera). Es decir, plantearía la necesidad de un quinto contenedor para afinar esa separación de residuos.

El modelo húmedo-seco se lleva a cabo en Córdoba, La Coruña, otros municipios gallegos y también distintas localidades de Cataluña, como expone la nota del Gobierno. El Ministerio ha analizado la eficiencia de dicho modelo con datos correspondientes a 2020 y señala que, en cuanto a envases, la eficiencia de recuperación de materiales para su clasificación llega al 60%, si bien la eficiencia de recuperación de materiales en la fracción inorgánica del modelo húmedo-seco se queda en el 18%. “Puede concluirse que, en comparación con el sistema de contenedor diferenciado para envases ligeros (”contenedor amarillo“), el modelo húmedo-seco dificulta la recuperación de los diferentes materiales contenidos en la fracción seca”.

Ante esto, desde Sadeco sostienen que en el análisis del Ministerio “confunden los términos eficacia y eficiencia. Ellos presentan datos de eficacia (lo recuperado, frente a las entradas), y lo confunden, en nuestra opinión, con la eficiencia (lo recuperado, frente a lo potencialmente recuperable)”.

Asimismo, la dirección de la empresa municipal cree que el estudio del Gobierno expone “conclusiones muy subjetivas” y apuntan, como ejemplo, que “no admiten el modelo húmedo-seco porque dicen que no garantiza en el contenedor la ausencia de residuos que puedan contener sustancias peligrosas, si bien en el contenedor amarillo solo de envases tampoco se puede garantizar” este extremo.

Además, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico entiende que el modelo húmedo-seco no se puede considerar “un sistema de recogida separada conforme a la Decisión de Ejecución (UE) 2021/1752 de la Comisión, de 1 de octubre de 2021, impediría avanzar en el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Directiva (UE) 2019/904, ya que las botellas de un solo uso recogidas mediante este modelo quedarían excluidas del cómputo de los objetivos europeos de recogida separada para estos envases”.

Y, junto a ello, este modelo “no permitiría que los residuos de plástico recogidos en la fracción seca se destinaran a reciclado para la producción de materiales y objetos de plástico destinados a entrar en contacto con alimentos”. Esto afectaría también al cumplimiento de los objetivos establecidos en la Directiva (UE) 2019/904 relativos al contenido mínimo de plástico reciclado en las botellas para bebidas, en la medida en que no se podrían reciclar estos residuos para la fabricación de nuevas botellas para bebidas.

Con todo ello, el Gobierno considera que “el modelo húmedo-seco no podría acogerse a la excepción de recogida separada contemplada en el artículo 25.6 de la Ley de rRsiduos y suelos contaminados para una economía circular”. Y el Ministerio no considera oportuno aplicar ninguna excepción a la obligatoriedad de recogida separada.

Sin embargo, desde Sadeco han confirmado a este periódico que “ahora es el momento de solicitar la excepción a nuestro modelo”. En su solicitud, la empresa municipal cordobesa se asesorará con especialistas en legislación ambiental y avanza que “seguiremos explicando que nuestro modelo es un caso de éxito en separación de residuos. Estamos a la cabeza a nivel nacional y además llevamos más de 25 años separando bioresiduos gracias a nuestro modelo, cuestión que ahora empieza el resto de España”.

