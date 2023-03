El gobierno local aprueba el lunes el Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales al que obliga la ley

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba prevé aprobar el próximo lunes 3 de abril el Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales (PLEIF) del municipio, según consta en el orden del día de la reunión.

Hasta ahora, la ciudad de Córdoba no cuenta con dicho Plan, pese que así lo obliga la ley a los municipios cuyo territorio o parte del mismo está catalogado como Zona de Peligro por Incendios Forestales, como es el caso de la capital cordobesa con parte de su término en Sierra Morena. El referido Plan está previsto en la Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha Contra los Incendios Forestales, que entró en vigor el 6 de agosto de 1999, esto es, hace ya más de 23 años. Y corresponde a los municipios su elaboración y aprobación, integrando los Planes de Autoprotección en dicho Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales.

Un informe municipal remitido al Defensor del Pueblo en 2021 -al que tuvo acceso este periódico-, explicaba que el Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales “es un plan director de obligado cumplimiento para las entidades locales cuyo territorio o parte del mismo está catalogado como Zona de Peligro por Incendios Forestales, como es el caso de Córdoba”, según el Decreto 371/2010 de 14 de septiembre por el que se aprobó el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía y se modificó el Reglamento de Prevención y Lucha contra los lncendios Forestales. Sin embargo, la realidad es que Córdoba no cuenta aún con un PLEIF aprobado ni homologado por la Junta de Andalucía que dé respuesta a dicha obligación legal y a la necesidad de contar con un documento que marque las directrices de trabajo a desarrollar en el ámbito de las emergencias por fuegos forestales.

Así, desde Protección Civil del Ayuntamiento de la capital se asumía que esta era “la asignatura pendiente” y a la vez “la prioridad que está marcando la línea de trabajo” en los últimos años para este departamento. “La elaboración de un Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales efectivo es un trabajo de tal envergadura que precisa de unos recursos técnicos dedicados no sólo para su aprobación sino para su posterior implantación y consolidación en el tiempo”.

De ahí que el gobierno local licitara, en mayo de 2022, la redacción del Plan de Emergencia por Incendios Forestales. “Diferentes circunstancias han determinado que, llegados al año 2022, el Ayuntamiento de Córdoba no cuente aún con su correspondiente PLEIF aprobado ni homologado por la Junta de Andalucía para poderlo integrar posteriormente en el Plan de Emergencias de ámbito autonómico (Plan INFOCA)”. Por tanto, se arbitraba la contratación de la elaboración de este documento técnico “para una mejor preparación y coordinación frente al peligro que suponen los incendios forestales para el territorio y su población”, argumenta el Consistorio en el pliego del contrato el pasado año.

Ahora, una vez redactado, el documento llega a su aprobación inicial por el gobierno municipal en la Junta Local de Gobierno del Consistorio. El PLEIF debe dar cumplimiento a la obligación legal de que el Ayuntamiento cuente con una herramienta que permita evaluar el riesgo y coordinar de manera efectiva la movilización de sus recursos y servicios para afrontar una situación de emergencia producida por un incendio forestal.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!