El Foro por la Memoria condena la presencia de un portero tatuado con una esvástica nazi en la Feria de Córdoba

“No es tolerable”, así ha calificado Luis Naranjo, presidente del Foro por la Memoria de Córdoba, la presencia de un portero en una caseta con una esvástica tatuada. Una imagen que se ha difundido a través de una publicación en Twitter el primer sábado de Feria.

El tuit, procedente de una cuenta anónima, apelaba al conocido tuitero cordobés RafalCor, pero la publicación ha llegado también al Foro de la Memoria Histórica. Su presidente, Luis Naranjo, ha condenado los hechos en declaraciones a Cordópolis. Y es que, aunque la ley no pena la presencia de tatuajes de estas características, para Naranjo “no es tolerable por respecto a las víctimas del franquismo”.

Naranjo ha manifestado que el Ayuntamiento de Córdoba debe “defender los valores democráticos” y “no permitir o controlar que en un espacio público haya una persona que presente un signo directo del nazismo y el fascismo”. Desde el foro ha señalado como “absolutamente condenable” por parte de la administración este hecho.

El presidente ha insistido en la importancia de respetar la memoria y la dignidad de las víctimas y sus descendientes “de los que muchos se estarán paseando por el Real”. En cuanto al marco legal en el que no existe una ley que impida la apología al fascismo, ha expresado que están trabajando en la Ley de Memoria Democrática “para que el código penal incorpore la defensa de las víctimas”.

Por último, Naranjo ha insistido en que “debería ser una exigencia democrática si el Ayuntamiento es coherente con el constitucionalismo que este símbolo no esté en un espacio público”. Por su parte, los responsables de la caseta, con los que se ha puesto en contacto este medio no han querido pronunciarse sobre lo sucedido.

Este periódico se ha puesto en contacto con los responsables de la caseta de Feria, que han rechazado hacer ningún tipo de valoración o declaración sobre lo cuestionado.

Hola Rafalcor Me parecen bastante curiosos los tatuajes de este portero de cara tatuada en la caseta EL PICOTEO. Bien visibles las esvásticas tatuadas en el antebrazo para dejar claro el control. Un saludo Espero que difundas para que nadie vaya pic.twitter.com/nNjB6BGsZy

