La encina singular del centro de Córdoba se seca

La encina más singular del centro de Córdoba se está secando. Se trata del ejemplar ubicado en el Bulevar de Gran Capitán a la espalda de la iglesia de San Hipólito, sobre el que vecinos han dado la voz de alarma porque presenta gran parte de sus ramas completamente secas.

Observada por quien pasa a su lado por el Bulevar, esta encina muestra cómo gran parte de sus hojas y ramas están secas, quizás por enfermedad u otro motivo. El resto de plantas con las que comparte arriate presentan buen aspecto, de lo que se deduce que no es un problema de falta de riego, siendo además una especie que se caracteriza por adaptarse al seco clima cordobés.

Desde la iglesia de San Hipólito explican a este periódico que la encina y el resto de plantas son atendidas por el Ayuntamiento y, consultado el Consistorio al respecto de lo que le ocurre a este ejemplar singular, hasta el momento no se ha obtenido respuesta.

Esta encina del centro de la capital se incluye en el catálogo de Árboles Singulares de la Ciudad de Córdoba. En este documento se describe que se trata de un ejemplar que ha crecido en una condiciones muy difíciles pues se encuentra en una platabanda de no más de 2,5 metros de ancho.

Su tronco se ha ido formando hasta generar un árbol de curiosa morfología que está en pie gracias al anclaje que le hace mantener una verticalidad que perdió hace bastante tiempo.

Las dimensiones que recoge el catálogo son de una altura en la vertical de aproximadamente 7 metros, aunque podría alcanzar 9 metros si la curvatura central no existiera. Su perímetro normal es de 60 centímetros y no ha sido datada, pero sin duda se trata de un individuo relativamente joven.

“El riesgo más severo para esta planta deriva del lugar en el que se encuentra, dado que ya ha habido algún problema con la platabanda donde vegeta, al descubrirse algunas humedades dentro del edificio de San Hipólito, aunque posteriormente se pudo comprobar que ésta no era la fuente del problema. Así pues, no debería descuidarse el mantenimiento de este pequeño espacio para asegurar que sigue siendo compatible en su ubicación actual”, se apunta.

Respecto a la encina, el peso de la copa irá creciendo y hará que la sujeción que tiene a la pared sea insuficiente. Esta sujeción y otros futuros soportes deben ser precisos para que no produzcan daño ni en el edificio ni en la estructura del árbol, advierten.

Recuerda que se ubica en un pequeño ajardinamiento en el acceso a lo que fue hasta 1852 Real Colegiata de San Hipólito por el Bulevar del Gran Capitán. Este edificio fue fundado en 1343 por iniciativa de Alfonso XI de Castilla, pero no fue finalizado hasta el siglo XVIII. Cuando en 1852 perdió su carácter de Colegiata, fue cedido a la Compañía de Jesús, que lo sigue regentando en la actualidad. Se ubica aquí actualmente el Centro Cultural San Hipólito.

