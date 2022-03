Emacsa convoca una bolsa de trabajo eventual para tres especialidades

La empresa municipal de aguas de Córdoba Emacsa ha convocado una bolsa de trabajo eventual para cubrir las contingencias por I.T. de larga duración, vacaciones anuales, contratos de duración determinada para la sustitución de una persona trabajadora, excedencias o situaciones asimilables, con vigencia de dos años, prorrogables anualmente por acuerdo entre Comité de Empresa y la Dirección.

Las especialidades que se ofertan son:

La bolsa para cada especialidad se formará con las 75 mayores puntuaciones de cada especialidad ofertada.

Las bases de la convocatoria, así como las solicitudes de inscripción para optar a una o varias de las especialidades ofertadas, estarán disponibles en la web de EMACSA (www.emacsa.es), a partir del día 18 de marzo. El plazo de presentación de solicitudes será desde el 18 de marzo al 27 de marzo de 2022, a través de la web de Emacsa.

La información relativa al desarrollo de la selección (listas de admitidos, fechas de las pruebas, entrevistas, resultados, etc.), se irá publicando, igualmente, en la web de Emacsa, a medida que se vaya produciendo.

