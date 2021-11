Emacsa comienza la rehabilitación de la red de abastecimiento de la calle Rafael Arroyo

La empresa municipal de aguas de Córdoba Emacsa ha comenzado una nueva obra de rehabilitación de la red de abastecimiento en la calle Rafael Arroyo, en el polígono industrial Las Quemadas, que se prolongará hasta el próximo mes de enero de 2022 y que supondrá la renovación total de 380 metros de red.

La intervención, que cuenta con un presupuesto de 70.086 euros, supondrá la mejora de unas infraestructuras que en muchos casos superan los 40 años de antigüedad, con las consiguientes averías.

La red de abastecimiento de agua que transcurre por la acera derecha de la avenida Simón Carpintero y de la calle Rafael Arroyo, consta de un primer tramo que data del año 1973. El segundo tramo, del año 1983, se encuentra en la acera derecha de la Calle Rafael Arroyo.

