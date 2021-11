Emacsa cede oficialmente al Ayuntamiento los terrenos que se destinarán a un nuevo consultorio en Villarrubia

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de Emacsa, Ramón Díaz-Castellanos, han rubricado el acuerdo por la que Emacsa cede al Ayuntamiento terrenos de su propiedad en la barriada de Villarrubia, donde la Junta de Andalucía proyecta construir un nuevo consultorio local.

El propósito es que el Ayuntamiento de Córdoba los ceda, a su vez, a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, tal y como aprobó por unanimidad el Consejo de Administración de Emacsa, respondiendo así a la solicitud de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Los terrenos tienen una superficie de 1.305 metros cuadrados, donde se ubican un depósito elevado y dos depósitos de tratamiento de agua que no se utilizan actualmente. El solar, en forma rectangular, tiene 45 metros de ancho por 29 metros de fondo, y se encuentra situado en la margen izquierda de la carretera que une Córdoba y Palma del Río.

