Dorado comienza a fiscalizar al gobierno de PP y Cs desde la oposición

El concejal David Dorado, exportavoz de Ciudadanos y que ahora ejerce como concejal no adscrito ya ha comenzado a ejercer su labor como edil de la oposición, solicitando formalmente información sobre algunas cuestiones que atañen a áreas del gobierno municipal.

Más allá de plantear alguna cuestión personal al secretario (al que le ha solicitado formalmente un informe que aclare si, con el abandono de Ciudadanos y su renuncia a cobrar sueldo por su labor como concejal se le puede considerar tránsfuga), una de las primeras cuestiones que ha motivado una solicitud formal de información es el edificio de La Normal.

Lo ocurrido en este espacio de titularidad municipal ya ha suscitado enormes críticas por parte de IU, cuyo portavoz, Pedro García, ha amenazado al Gobierno de PP y Cs de llevarlo a los tribunales si, en el plazo de unas semanas, no le dan los expedientes de certificación de la recepción de las obras. García se queja de que lleva “dos años” solicitándolos sin que desde el Gobierno se lo faciliten.

Ahora, Dorado se suma a esta petición. El pasado 26 de septiembre, el edil no adscrito solicitó al Gobierno municipal “esl expediente completo correspondiente a la recepción de la Obra de Reforma del Edificio de la Antigua Normal de Magisterio”.

La nueva posición de David Dorado en el Pleno ya ha provocado algún revolcón en los ya de por sí delicados equilibrios de poder entre el Gobierno y la oposición. En el último Pleno, la suma de los votos de PSOE, IU, Podemos, Vox y Dorado obligó al alcalde a retirar una propuesta del orden del día ante la imposibilidad de sacarla adelante.

