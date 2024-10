DIRECTO | Bellido anuncia en el debate ayudas de 500 euros por nacimiento en Córdoba

12:02 h

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, interviene en primer lugar por parte de la oposición ya ha afeado al alcalde que “no pisa la calle” y en su discurso se haya “arrogado méritos que no son suyos”. En ese sentido ha citado los parques del Cinturón Verde que ya venía de anteriores mandatos, o el proyecto de la Base Logística que depende del Ministerio de Defensa.

Asimismo, ha criticado que el gobierno municipal diga que “baja impuestos y los que paga la gente normal no han bajado”. Ha citado ejemplos del IBI, impuesto de basura y de circulación, con una subida en estos años de gobierno del PP, mostrando en una gráfica la subida de los impuestos que paga la ciudadanía.

Y ha preguntado por los proyectos anunciados en la campaña electoral que no es realidad aún: “Me llevaría más de 12 minutos decír todo loq ue no ha cumplido”. Y ha destacado el espectáculo del Alcázar , que no está en marcha actualmente. “Córdoba no está ni de lejos mejor de lo que se la encontró”.