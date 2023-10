Decenas de mayores se concentran en Córdoba para reclamar a la Junta medidas que garanticen sus derechos

Más de medio centenar de personas mayores se han congregado este lunes en el Bulevar Gran Capitán para reivindicar a la Junta de Andalucía medidas que garanticen sus derechos, con motivo del Día Internacional del Mayor. Entre las peticiones está el cumplimiento con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Desde UGT y CCOO han denunciado, entre otras cuestiones, que 22.000 mayores murieron en Andalucía el pasado año sin haber recibido esta ayuda, “teniéndola aprobada”, según ha señalado como portavoz de UGT Paco Figueroa.

Figueroa ha indicado que en los artículos 19 y 40 del Estatuto de Autonomía de Andalucía se habla del bienestar de los mayores aunque estos noten “muchas deficiencias”. Córdoba cuenta con 155.000 mayores de 65 años, lo que supone un 21,5% de la población total. En relación a esto, el portavoz de UGT ha mencionado la “soledad no deseada”, una situación en la que se encuentran unas 32.000 mayores en la provincia, “sobre todo mujeres”. Por ello, reclaman que la Junta tome “las medidas oportunas para garantizar su seguridad”. Asimismo, ha señalado el trato de favor a la sanidad privada mientras que las listas de espera en la sanidad pública tardan más de dos semanas. “Hablan de que las citas para los médicos de atención primaria se dan para cuatro días, pero hasta a mi familia le ha tardado 15 días en el centro de Salud Lucano”, ha manifestado.

En cuanto a la Ley de Dependencia reivindican “que se cumpla” lo que se dice en esta ya que en Andalucía “se tarda más de 500 días en llamar a la gente”, lo que sitúa a la comunidad como “la segunda por debajo, solo con Canarias por detrás en atender los casos”. Figueroa ha indicado que en la provincia existen 46.000 solicitudes de las que 4.061 están pendientes de resolución y 5.000 que han contado con resolución favorable, “aún están pendientes del Plan Individualizado de Atención (PIA) y la propuesta de prestación”. El pasado año, según ha destacado Figueroa, “murieron 22.000 personas en Andalucía sin poder cobrar la Ley de Dependencia teniéndola aprobada”.

Por su parte, el responsable de Política Social de la Federación de Pensionistas de CCOO de Córdoba, Juan Puerto, ha añadido que hay que ser “conscientes” de que cada año la tasa de envejecimiento en la provincia aumenta, teniendo “casi cinco décimas más con respecto al año pasado”. Por esto ha pedido a la Junta que arbitre y tome medidas en todas sus competencias en relación a los mayores.

Varios son los temas que desde la administración, ha expresado Puerto, deben tratar con “carácter urgente”. Algunos de estos son, además de los mencionados por su compañero, el personal en las residencias, la brecha digital en relación también a la petición de citas médicas y la accesibilidad y movilidad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las residencias deben tener “un 5% de plazas en función del número de personas mayores de 65 años”. En la provincia, sin embargo, existe un déficit de 2.100 puestos, según ha apuntado.

Por otra parte, ha tratado la brecha digital en este sector de la población ya que “más del 70% de los mayores no tienen acceso a Internet”, lo que ha relacionado también con la petición de citas médicas a través de la red. Por último, en cuanto a la movilidad donde viven gran parte de estas personas, ha manifestado que “muchas veces no se dispon de las infraestructuras necesarias” para favorecer la movilidad. Por ello ha pedido actuaciones urbanísticas en la vía pública y en viviendas donde muchos mayores “se ven enclaustrados sin poder salir”. “Los mayores no somos eternos”, ha concluido el representante de CCOO.