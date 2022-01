Las Cruces de mayo 2022 serán como siempre y no permitirán la música por la tarde

El Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes las bases del Concurso de Cruces del 2022, que, si la pandemia lo permite, volverán a celebrarse entre el 28 de abril y el 2 de mayo tras el parón provocado por la pandemia, y que volverá al horario de 2019. Es decir, que la música se cortará por la tarde.

Concretamente, el horario de apertura de las cruces será de 12:00 a 17:00 y de 20:00 a 2:00 horas, a excepción del último día en que no abrirán en horario de noche. La música podrá sonar desde el medio día hasta las 17:00. Entre las 17:00 y las 20:00 no podrán sonar ni sevillanas, ni reguetón ni nada que salga de un equipo de música. Es el horario que siempre ha regido esta festividad, sin embargo en 2020 (en el que no llegaron a celebrarse), se abrió la posibilidad de que la música también sonara en horario de tarde.

El concejal de Movilidad y Seguridad, Miguel Ángel Torrico, ha indicado que la decisión se ha tomado consensuándola con los vecinos, que en 2020 se mostraron contrarios a que la música sonara también por la tarde. "Entendemos que hay que compatibilizar la festividad con el derecho al descanso. Y creemos que es lo más apropiado. Hay horario más que suficiente desde las 12:00 a las 2:00", ha afirmado Torrico.

Respecto a las posibles restricciones, ha remarcado que, a día de hoy "no existen restricciones", por lo que, si las cruces fueran mañana, se podrían celebrar sin reducir aforos. No obstante, ha recalcado que el Ayuntamiento está a lo que marquen las autoridades sanitarias. "Si en un futuro evoluciona a peor tomaremos las medidas apropiadas", ha señalado el edil, que espera que el Mayo Festivo de este año sea "lo más normal posible".

Respecto a las bases del concurso, se repartirán 46.362 euros en premios, aunque la mayoría, 31.500 irán destinados al áccesit por participación. El concurso establecerá las categorías habituales: casco histórico, zona moderna y recinto cerrado y habrá un primer premio de 1.200 euros para las mejores, un segundo de 900 y un tercero de 700. También habrá dos premios adicionales de 300 euros y otro más de 200.

Este lunes también se han aprobado las bases el concurso de Rejas y Balcones, por lo que solo quedarán pendientes las bases del Concurso de Patios y las de la Feria de Mayo del 2022.