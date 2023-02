Ciudadanos, de partido de gobierno en Córdoba a carecer de candidato para las elecciones

De todos los partidos con representación en el Ayuntamiento de Córdoba, Ciudadanos es el único que aún no tiene candidato para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. La formación naranja es, ahora mismo, partido de gobierno tras el pacto que firmó con el PP en junio de 2019. De hecho, ostenta la primera tenencia de Alcaldía y un buen paquete de delegaciones. Pero entrado febrero, cuando todos los partidos políticos tienen ya a sus candidatos, Ciudadanos sigue sin encontrar a la persona que les representará el próximo 28 de mayo en las más de 500 urnas electorales que se distribuirán por la ciudad.

La formación naranja vive una tremenda crisis a nivel nacional. En Andalucía ha pasado de tener 21 parlamentarios y la vicepresidencia de la Junta a quedarse sin representación. Y aunque algunas encuestas, como las de la Universidad de Córdoba publicada a principios de semana, aún le asignan concejales en la ciudad, Ciudadanos sigue sin encontrar un candidato. Fuentes del partido naranja señalan que tarde o temprano alguien dará el paso al frente. Pero que de momento no lo ha hecho nadie.

En el Ayuntamiento de Córdoba, Ciudadanos logró cinco concejales. Pero a día de hoy técnicamente tiene tan solo tres. Su número dos, David Dorado, es ahora concejal no adscrito, tras solicitar su baja. Lo hizo en mitad de varias denuncias cruzadas con su propio equipo de gobierno y semanas antes de que fuese detenido por un presunto caso de corrupción en el área de Infraestructuras, tras una denuncia por contratos de obras que o bien se pagaban y no se hacían, o bien se pagaban dos veces, o bien se adjudicaban troceados para supuestamente evitar controles.

Durante el mandato, otra concejala de Ciudadanos, Eva Timoteo, dimitió. Lo hizo tras otra denuncia de la oposición en el Ayuntamiento, ejercida por PSOE, IU y Podemos. Estos tres partidos señalaban que Timoteo estaba cobrando como concejala y también como procuradora en los tribunales (su antigua profesión). El propio Ayuntamiento le abrió un expediente y le pidió que devolviera 70.000 euros. Timoteo dimitió aunque después logró que un juez le diera la razón y no tuvo que devolver el dinero. A Timoteo la sustituyó la que fue número seis en la lista de 2019, María Luisa Gómez Calero. Gómez Calero está a día de hoy expulsada de Ciudadanos, aunque se haya incorporado como concejala al equipo de gobierno.

Gómez Calero fue expulsada tras unas denuncias cruzadas con el actual concejal, también de Ciudadanos, Manuel Torrejimeno. Tras la formación de gobierno en 2019, Torrejimeno asumió la presidencia del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) y eligió a Gómez Calero como su gerente. Pero tras un cruce de correos electrónicos con fuertes acusaciones que se hicieron públicos, se denunciaron en los tribunales y también en los órganos internos del partido. Tras la denuncia llegó la expulsión de Gómez Calero, que se produjo precisamente antes de la dimisión de Eva Timoteo, a la que sustituyó. Para evitar perder la mayoría en el Pleno, Gómez Calero dirige hoy un área que era del PP.

Nadie quiere ser candidato

Por tanto, con carnet ya solo quedan tres concejales de Ciudadanos en Capitulares: Isabel Albás, Manuel Torrejimeno y Antonio Álvarez. Ninguno de los tres quiere ser candidato y así se lo han hecho saber interna y públicamente a los responsables del partido en Córdoba, que tampoco son los de 2019. Entonces el coordinador era Fran Carrillo, fundador de Ciudadanos que perdió las primarias a la presidencia de la Junta con Juan Marín. Carrillo dimitió de sus cargos internos.

Isabel Albás es la primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento y fue la candidata a la Alcaldía en 2019. Albás tiene una absoluta sintonía con el actual alcalde y candidato del PP, José María Bellido. Los populares no han iniciado aún los fichajes de cargos de Ciudadanos en Córdoba hasta que Génova no les dé la señal. El de Albás no se descarta.

Mientras, ni Torrejimeno ni Álvarez han dado un paso al frente para asumir la herencia de Ciudadanos en Córdoba. Ambos siguen en sus cargos y tan solo Álvarez aparece en su intensa actividad municipal en las redes sociales de Ciudadanos en Córdoba, pero ya dijo que no sería el candidato.

Que Ciudadanos se presente o no a las elecciones en Córdoba es algo que se mira con inquietud en todos los partidos. Tanto si logran concejal como si no lo hacen, los votos que reciba Ciudadanos no serán para otras fuerzas políticas, por lo que el reparto de ediles en Capitulares oscilará. Eso sí, en política, uno más uno nunca suman dos.