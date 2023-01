La cautela de los cordobeses ante las reuniones familiares aumenta ligeramente la venta de test covid

Con las fiestas navideñas a punto de despedirse, las farmacias cordobesas han visto aumentar ligeramente la venta de test covid. Aunque para la tranquilidad de la población, desde el Colegio de Farmacéuticos aseguran que estas ventas han sido como medidas preventivas. Así lo ha explicado a Cordópolis su secretario, Antonio Ortega: “las reuniones de las familias con personas con vulnerabilidad hacen que el resto tengan la precaución y se hagan los test”.

En la farmacia López Ruiz Cátedra aseguran que las ventas han estado “prácticamente igual, aunque parece que en Navidad se ha estado vendiendo un poco más”. Aunque también confiesan que “seguramente aumenten después de las fiestas”. Por su parte, la farmacia Villa de Rota, han indicado que “se siguen vendiendo como antes”. Lo mismo han experimentado en Felipe II donde han explicado que las ventas de estos test han sido “más o menos iguales, no ha habido mucha diferencia”. En el caso de la botica de Villa de Rota, según su propietaria pueden no haber notado mucha diferencia “porque esta es una farmacia pequeña”.

Sin embargo, Antonio Ortega, en representación de los farmacéuticos de la ciudad asegura que “las ventas se han podido incrementar ligeramente” en las fiestas. Aunque estas no han tenido como motivo el aumento de contagios sino la prevención, “dada la situación, todo el mundo buscamos proteger a los que nos rodean y nos hacemos estos test”.

Lo que sí que han aumentado en la ciudad, explica Ortega, son “los procesos catarrales y procesos bronquiales” propios de estas fechas y las bajas temperaturas. “Asociado a ese miedo de contagiarlo a los mayores se ha podido hacer más uso de test pero no por incremento de casos”, ha puntualizado. En el caso del número de catarros y cuadros gripales sí que Ortega ha resaltado un aumento debido “a que antes estábamos en una burbuja con la protección de la mascarilla”.

Igualmente, el farmacéutico ha querido hacer hincapié en la “precaución correspondiente con las personas que hay a nuestro alrededor y que puedan ser vulnerables”. Para ello, recomienda “que tengan cuidado, por covid o cualquier otro proceso infeccioso”. Entre las recomendaciones que aporta se encuentran lavarse las manos antes de comer y si se está acatarrado, evitar besos y abrazos.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!