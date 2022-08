El Caribe y los cruceros, entre las opciones más elegidas por los cordobeses este verano

Las altas temperaturas del verano, especialmente en Córdoba, hace que los cordobeses quieran salir de la ciudad y buscar un destino más fresco, o un destino con costa. Sin embargo, los precios de productos y servicios se han incrementado en los últimos meses de manera notable. ¿Ha hecho esto que se hayan echado para atrás a la hora de realizar irse de vacaciones en verano? Cordópolis ha hecho un sondeo por distintas agencias de viaje para ver si esto ha sido así y cuáles han sido los destinos preferidos por los que han podido escaparse de los más de 40ºC de la capital.

Desde la oficina de Halcón Viajes en Ciudad Jardín, Julia Gallardo, ha contado cómo han notado “un aumento notable de la demanda con respecto a otros años”. Algo que explica, se debe a los dos últimos años en los que “la gente no ha podido salir por la pandemia”. Igual piensa Antonio Vélez de Azul Marino Viajes, en su agencia, “hay familias a las que no les ha importado el precio porque son viajes que tenían programados de hace dos años pero que con el covid no pudieron, por eso no les ha importado pagar un poco más”.

Quizás por esta razón, los presupuestos de los clientes han sido un poco más flexibles, “tenían viajes que podían hacer más económicos, pero no les ha importado, el precio no ha sido un impedimento”, expone Antonio. En este caso su público ha ido ya “muy bien informado” sobre el coste aproximado por el que le podía salir su viaje, “el que busca un viaje a Nueva York para cuatro personas sabe el gasto que tiene que asumir”. Aunque tampoco se han echado atrás si el precio ha variado de lo que habían visto “porque con la guerra los precios subieron mucho”.

Al igual que en estas dos agencias ha ocurrido en Rutas y Ocio, desde donde Reme explica que quizás si el precio se pasaba de los clientes tenían previsto, estos han reducido el número de días y noches pero igualmente se han ido de vacaciones. La media de la duración de la estancia, concuerdan los tres es de entre 5 o 7 noches. Aunque hay quien se ha tenido que ajustar más el cinturón “y han contratado un fin de semana largo de dos noches o tres”, indica.

La costa, igual de cara que las Canarias

Sobre los destinos elegidos, los cordobeses se han dividido entre los que han decidido viajar fuera y los que como cada año han optado por irse a las costas. Aunque estas, señalan los responsables de las distintas agencias preguntadas, sí que han subido bastante sus precios. “Hay quien llega con idea de ir a Cádiz y encontrase que Canarias le sale igual con vuelos incluidos, entonces con un presupuesto de 1800 2000 euros les cuadra más las islas”, expone Fernando de Mezquita Viajes.

Una de las causas de este incremento, explica Reme es que “las tarifas son dinámicas, ya no hay un precio establecido, ahora varían según la demanda que haya”. Aunque también hay quien ha hecho reserva con mas tiempo de antelación “y ha conseguido precios mas baratos”. Pero estos no han sido la mayoría, “entre los cordobeses no hay tradición de correr mucho y siempre queda el que se anima y se pide la reserva de ultima hora”, cuenta.

Por esto, hay quienes al ver que con el mismo presupuesto podían salir fuera de España e incluso irse a un lugar paradisíaco como El Caribe, han optado por esta opción. Y es que, según ejemplifica la dueña de Rutas y Ocio, “he hecho un presupuesto de costa para 5 personas en la playa y solo el alojamiento del 17 al 21 de agosto le sale a 1.900 el apartamento; en comparación, el Caribe te puede salir una semana por 1.200, 1.300”.

Pero también han optado por los circuitos, dentro y fuera de España, o los cruceros. En la oficina donde trabaja Julia “se ha vendido también mucho los cruceros por Oriente Medio y circuitos por Asturias o País Vasco o el centro de España y este año se ha hecho mucho el Camino de Santiago”, detalla.

En cuanto a la previsión los cordobeses, cuentan desde los establecimientos, suelen dejar sus vacaciones para el último momento, los cuales “se encuentran que como se trabaja con tarifas según ocupación del hotel o vuelos, si hay ocupación alta, los precios suben, hay gente que se ha encontrado con que el año pasado un hotel constaba 600 euros y este año estaba en 800”, menciona Fernando. “El que viene con un mes de antelación ya es raro”, indica Inma de Viajomas. Sin embargo estos son los que encuentran mejores ofertas.

Pero con más o menos antelación lo que ha quedado claro en las agencias de viajes es que, tras dos años sin poder salir, este verano los cordobeses han sorteado la barrera del presupuesto para alejarse del calor de la ciudad.