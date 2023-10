Dos cafeterías de la Universidad se quedan sin poder ser adjudicadas

Dos cafeterías de las instalaciones de la Universidad de Córdoba (UCO) se han quedado sin una empresa a su cargo, según consta en la Plataforma de Contratación del Estado consultada por este medio. De los cinco lotes que se sacaron a licitación el pasado mes de marzo, solo tres han sido adjudicados; el último, el pasado sábado.

Desde el Rectorado de la UCO, ofertaban la explotación de los servicios de cafetería-comedor y máquinas vending en el Rectorado; en la Facultad de Ciencias del Trabajo, en Ciencias de la Educación y Psicología (Campus Menéndez Pidal), en Colegio Mayor de la Asunción (Campus Menéndez Pidal) y, en el Aulario Averroes - Interior (Campus de Rabanales). Una oferta que contaba con un presupuesto base de licitación de 1.212.464,89 euros.

En el mes de mayo, al finalizar el plazo para la presentación de ofertas, se declaró como desierto el segundo lote -perteneciente a la Facultad de Ciencias del Trabajo- al no haberse presentado ningún proyecto válido. Posteriormente, en el mes de junio se establecía que una de las ofertas presentadas se hizo fuera de plazo, por lo que no fue válida.

Dada estas circunstancias, solo dos empresas han sido las adjudicatarias para hacerse cargo de estos servicios. Por su parte, Cocinados Mirabueno S.L. ha sido la adjudicataria de la cafetería de Ciencias de la Educación y Psicología (el lote 3), además de trabajar en la del Rectorado. Esta adjudicación ha sido la última en ser anunciada en la Plataforma de Contratación, siendo publicada el último día de septiembre.

Por último, el lote restante perteneciente al Colegio Mayor de la Asunción (Campus Menéndez Pidal), fue adjudicada el pasado mes de julio a José Javier del Valle. El presupuesto global desglosado es de 30.585,3 euros para esta cafetería, de 477.138,74 euros para el Rectorado y, por último, de 236.033,82 euros para la Facultad de Educación y Psicología. El resto pertenece a los lotes que no han sido adjudicados.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!