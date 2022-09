EL BOE hace pública la convocatoria de 83 plazas de Auxiliar Administrativo para el Ayuntamiento de Córdoba

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha hecho pública este jueves la convocatoria de 83 plazas de Auxiliar Administrativo para el Ayuntamiento de Córdoba y, ahora, los aspirantes tienen 20 días hábiles a contar a partir de este viernes para presentar toda la documentación. Estas plazas pertenecen a las Ofertas de Empleo Público de los años 2018 (15), 2020 (20) y 2021 (48) y puedes consultar las bases en este enlace.

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán tener la nacionalidad española, no haber sido separado mediante expediente disciplinario del cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario; estar en posesión del Título de Graduado Escolar, del Graduado en ESO, Formación Profesional de primer grado o equivalente (deberá acreditarse la equivalencia); poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de auxiliar administrativo; tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa y no padecer enfermedad ni defecto físico que impida el ejercicio normal de las funciones a desempeñar.

Del total de plazas a cubrir, diez se han reservado a personas con un grado de discapacidad general igual o superior al 33 % y 5 a personas con enfermedad mental que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. En caso de que estas plazas reservadas no se cubran de esta forma no se acumulará al resto. Estos aspirantes deberán acreditar su discapacidad con la documentación pertinente. Además, podrán pedir en el modelo oficial de solicitud, las adaptaciones y los ajustes razonables de tiempo y medios de las pruebas de proceso selectivo, a fin de asegurar su participación en condiciones de igualdad.

Procedimiento de selección

El procedimiento de selección será la oposición libre y consistirá en dos ejercicios. El primero será un cuestionario de 60 preguntas con cuatro respuestas alternativas, siendo una de ellas la correcta. El ejercicio tendrá una duración máxima de 80 minutos y será preciso contestar correctamente, como mínimo, el 65 % de las preguntas, 39 aciertos, para obtener un cino.

El segundo ejercicio consta de una resolución de un supuesto o prueba práctica, elegida por el/la Secretario/a, de forma aleatoria, de entre los confeccionados por el Tribunal Calificador, relacionado con las funciones a desempeñar. La duración de este ejercicio será de 2 horas como máximo.

La tasa para los derechos de examen es de 10,53 euros.

Otras convocatorias

El BOE de este miércoles también ha hecho públicas las convocatorias de cuatro plazas de Subinspector/a de Policía Local, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno de promoción interna; 12 plazas de Oficial de Policía Local, mediante el sistema de concurso- oposición, en turno de promoción interna; seis plazas de Ayudante Informático, mediante el sistema de oposición, en turno libre; Dos plazas de Administrador/a de Sistemas Informáticos en Red, mediante el sistema de oposición, en turno libre; tres plazas de Analista Jefe/a de Proyectos, en régimen de personal laboral fijo, mediante el sistema de oposición, en turno libre; y cuatro plazas de Psicólogo/a, mediante el sistema oposición, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes también es de 20 días hábiles a partir de este viernes.