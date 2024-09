Bellido: “Las verbenas tienen que ser verbenas; si no, tendrán que desaparecer”

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha referido este viernes a las molestias suscitadas la pasada semana por la verbena de Santa Marina y ha advertido que “las verbenas tienen que ser verbenas”. “Lo que no puede ser la verbena es una excusa para que se junten cientos o miles de personas, muy jóvenes en la mayoría de los casos, o bien en torno al alcohol, o a veces no en torno al alcohol, pero reunirse en las plazas haciendo ruido, molestando a los vecinos... Eso no es una verbena, eso es otra cosa”.

Por eso, ha advertido que desde el gobierno municipal “le vamos a dar una vuelta” a la convocatoria de estas verbenas “para que, si hay verbenas, sean verbenas reales. Y si no es posible compatibilizar determinados espacios, determinadas verbenas, con que sean reales, pues tendrán que desaparecer del calendario”.

En ese sentido, Bellido ha asegurado que “lo que no vamos a hacer es repetir otra vez los mismos errores”, ha dicho en alusión a los botellones, las sanciones por esta práctica y por orinar en la calle y las aglomeraciones que ya se derivaron en la fiesta de las Cruces y ahora se han repetido en esta verbena, y que el gobierno municipal prometió atajar.

El alcalde ha ceñido los problemas a la verbena del fin de semana pasado organizada por la Hermandad del Resucitado en Santa Marina, en la que “sí ha habido muchos problemas”, aunque los ha desligado de los organizadores. “No es culpa de los organizadores. En este caso concreto, la que montó el Resucitado, lo hizo en el sitio adecuado, alejado de la plaza”, con un escenario, actuaciones, sillas y mesas como una verbena. “No es que pervirtieran ellos la verbena en otra cosa, sino que simplemente hubo una, tampoco es muy explicable, pero hubo una llamada masiva a personas que se acercaron al entorno, jóvenes, muy jóvenes, y bueno, pues eso evidentemente no es bueno, así que lo corregiremos”.