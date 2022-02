Bellido irá a Bruselas la próxima semana para denunciar el reparto de los fondos europeos por el Gobierno

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), formará parte la próxima semana de la comitiva de alcaldes y representantes del PP que acudirá a Bruselas para denunciar ante la Comisión Europea el reparto de los fondos europeos que realiza el Gobierno liderado por Pedro Sánchez, según confirman fuentes populares.

Además del regidor cordobés, se desplazarán el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y el presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, junto con otros primeros ediles de su partido encabezados por el madrileño José Luis Martínez-Almeida, todo ello al entender que se ha efectuado un "uso partidista y clientelar" del reparto de fondos.

Al respecto, los populares presentaron una moción en el Pleno de enero en el Ayuntamiento de Córdoba, a la que se sumó Cs, para pedir que "el Gobierno rectifique" tras denegar 2,8 millones de euros de fondos europeos para el comercio de la ciudad. La moción salió adelante con el apoyo de PP y Cs y el voto de calidad del alcalde, frente al rechazo de PSOE, IU, Vox y Podemos.

Según enfatizó el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, "es ya el tercer golpe", tras "el apoyo a las zonas desfavorecidas, la ayuda de turismo y la ayuda al comercio", de modo que "es la tercera discriminación del Gobierno de Pedro Sánchez a la ciudad", por lo que apuntó que "ya es suficiente y de una vez por todas los concejales del Consistorio tienen que elevar la voz y reclamar lo que en justicia corresponde a todos los cordobeses, en este caso a los comercios".

En concreto, detalló que "de las ayudas concedidas, 53 han sido a gobiernos de ayuntamientos gobernados por el PSOE y 23 sólo a gobiernos gestionados por alcaldes del PP, cuando son más en número de habitantes los alcaldes donde gobierna el PP que los del PSOE".

Así, lamentó que "una vez más, al igual que pasó con los fondos de turismo que se concedieron a dedo, por ejemplo, al Ayuntamiento de Vigo, gobernado por un alcalde socialista, con dos millones de euros y excluyendo al Consistorio cordobés, algo muy parecido ha pasado con estos fondos y la gestión que hace el PSOE de Pedro Sánchez y sus socios de Podemos".

En este sentido, defendió que "el proyecto bueno para el comercio de la ciudad se presentó aceptando las reglas del juego que comunicó el Ministerio, que no hablaba de cofinanciación, sino que ha sido 'a posteriori', cuando se ha rechazado la ayuda, porque, según el Ministerio, no se aportaba cofinanciación al mismo", de manera que consideró que "se hacen trampas al no decirse todas las condiciones".

"Carnet del PSOE"

Entretanto, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha declarado este jueves que "hoy en España la gente tiene que saber que los fondos europeos se están pidiendo con el carnet del PSOE, no con el DNI". "Nosotros queremos que para acceder a los fondos europeos, la gente tenga que presentar el DNI, no el carnet del PSOE", ha manifestado.

Tras afirmar que no ha habido "diálogo" con el PP para ese dinero que recibe España de Europa, el 'número dos' de Pablo Casado ha avanzado que la próxima semana su partido va a acudir a Bruselas "con una delegación de alcaldes encabezada por José Luis Martínez-Almeida para explicarle a la Comisión Europea lo que está haciendo el Gobierno de España y parar de una vez por todas esto".

Ante la posibilidad de que el Gobierno les acuse de desleales por llevar esta denuncia a Bruselas, García Egea ha señalado que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos dice "cosas que no son ciertas para intentar tapar su incompetencia".

"El desleal de verdad es Alberto Garzón, que ése sí que habla mal de España y de los ganaderos. Nosotros simplemente vamos a decirle a la Comisión Europea lo mismo que le dicen los expertos del Gobierno hoy en la prensa", ha manifestado.

Así, ha subrayado que esos expertos lo que recomiendan es "montar una agencia de fondos europeos como la que lleva proponiendo Pablo Casado" desde hace un año, de forma que los proyectos europeos "se evalúen en base a lo presentado y no al remitente". "Ahora mismo lo que se está mirando es quién envía el proyecto más que para que se hace", ha dicho.

Los 'populares' llevan semanas avisando al Ejecutivo de Pedro Sánchez que llevarían su ofensiva por los fondos europeos también a Bruselas por considerar que el reparto y la ejecución de los mismos está siendo "un fracaso".

El propio Pablo Casado ya afirmó el 21 de enero ante los medios de comunicación que el no descarta "ninguna vía" para denunciarlo, como la vía contencioso administrativa en el Tribunal Supremo, acudir al Tribunal Constitucional por vulneración de "la igualdad de los españoles" o ir a Europa a través de "los órganos de supervisión europeos".

De hecho, aludió entonces a las declaraciones de Siegfried Muresan, diputado del PPE y uno de los supervisores que evalúa los fondos, en las que aseguraba que "si no se cuenta con las autoridades autonómicas y municipales se está incumpliendo el mandato del Reglamento europeo para la gestión de los fondos comunitarios". "Nada distinto a lo que venimos diciendo, con un intento de que el Gobierno nos haga caso", recalcó Casado.