El Ayuntamiento tumbará su propio expediente de cesión del estadio al Córdoba Club de Fútbol

Tras ríos de tinta (digital, sobre todo), horas de radio y televisión, el Ayuntamiento de Córdoba tiene previsto tumbar el próximo martes su propio expediente para la cesión del estadio municipal El Arcángel.

El orden del día de la Junta de Gobierno Local convocada a las 9:00 de la mañana del próximo martes refleja en su punto 24 el siguiente asunto: “Proposición del teniente de alcalde delegado de Gestión y Administración Pública de resolución de alegaciones y desistimiento del expediente de contratación para otorgamiento de concesión demanial, para el uso privativo del bien, de titularidad municipal y naturaleza jurídica demanial de uso público, ”Espacios de uso deportivo del conjunto inmobiliario Estadio Municipal del Arcángel“.

Es decir, el equipo de gobierno resolverá las alegaciones que se han presentado al expediente (se conocen las del Córdoba Club de Fútbol y se desconoce si ha habido más) y posteriormente desistirá de seguir adelante con el proceso de cesión del estadio. En el caso en el que el Ayuntamiento decida reiniciar el expediente, será complicado que la cesión se pueda producir durante la presente temporada.

El Córdoba Club de Fútbol mostró su descontento con el expediente de cesión diseñado en el Ayuntamiento. Los actuales gestores del club consideraron que la inversión necesaria para la reforma de la Tribuna, el requisito principal para conseguir la cesión del inmueble, solo compensaría si se le permitía explotar espacios comerciales y el hotel previsto en la zona, algo que la actual configuración urbanística del estadio impide.

El Ayuntamiento siempre se mostró dispuesto a llegar a un acuerdo, pero a la vista de la decisión que tiene previsto tomar el martes y cuyos motivos aún se desconocen parecía jurídicamente imposible con el actual expediente de cesión.

El Arcángel es un estadio que tiene una única ficha urbanística. En esa ficha, hay una zona deportiva y otra no deportiva (como las dependencias de Preferencia, donde hay instalaciones municipales; las cocheras del Fondo Sur, donde se guardan las carrozas de la Cabalgata de Reyes; o las oficinas y aparcamientos del Fondo Norte, cedidas al propio Córdoba Club de Fútbol, también en precario). Con la ficha actual en la mano se hacía imposible en un mismo expediente ceder la zona deportiva y otra anexa.

El Córdoba Club de Fútbol lleva desde 1993 usando el estadio en precario. Tampoco se ha firmado nunca un protocolo de cesión. Lo único, una declaración de intenciones que ha mantenido durante décadas una situación irregular en el que es el mayor bien público propiedad del Ayuntamiento de Córdoba. Y también el lugar donde más dinero público ha invertido.

La situación es incómoda tanto para el Ayuntamiento como para el propio club. El Consistorio mantiene una extraña situación en un bien municipal cuando, por ejemplo, acaba de desalojar La Pérgola. El club no puede incluir en sus cuentas la gestión o uso del estadio, algo que le daría liquidez y que aumentaría el alcance de su presupuesto.

