El Ayuntamiento saca a contratación un aumento de personal en el Alcázar y los museos municipales

El Ayuntamiento de Córdoba acaba de sacar a contratación un contrato para un “servicio de mediación cultural” por el que se aumentará, de manera externa, la dotación de personal en el Alcázar y los museos municipales. El valor estimado del contrato que acaba de licitar es de 2.614.259,11 euros y prevé que sirva para contar con personal en “ocho posiciones” durante la jornada de apertura al público de cinco espacios municipales: Alcázar de los Reyes Cristianos, Museo Julio Romero de Torres, Museo Taurino de Córdoba, Baños del Alcázar Califal y Posada del Potro.

Según el pliego publicado del contrato -consultado por este periódico-, el objeto del mismo es “dotar a la Red de Museos Municipales de un servicio cualificado y eficiente en diversas tareas de mediación cultural que complementen la información adecuada y multilingüe, la atención a los distintos tipos de visitantes, el asesoramiento en cuanto a la planificación de la visita, la recogida de datos de usuarios para estadísticas”.

Los servicios a prestar por la empresa adjudicataria se ocuparán de facilitar la relación entre la Red de Museos Municipales y los visitantes. “Esta relación persigue conseguir la calidad en la visita y atender a la diversidad de perfiles que componen los visitantes de la Red de Museos Municipales”.

La prestación del servicio por parte de una empresa externa comprenderá funciones como acogida de visitantes, tanto individuales como de grupos, en las salas expositivas; información sobre asuntos generales de la Red de Museos Municipales, como circulación, aforos, servicios y contenidos que sean de utilidad durante la visita; y proporcionar información al Ayuntamiento de Córdoba del perfil del visitante y de sus opiniones expresadas en su visita.

El perfil de las personas que deberán seleccionarse para estos puestos, contará con “una formación adecuada al trabajo a desempeñar, relacionada con la interacción con los público de forma proactiva, incluyendo el conocimiento de la atención a visitantes con necesidades especiales”.

Así, deberá haber al menos un coordinador técnico o responsable integrado en la propia empresa que tendrá entre sus obligaciones la de actuar como interlocutor con el Ayuntamiento de Córdoba, la distribución del trabajo y la supervisión de sus trabajadores. Deberá tener Grado o Licenciatura y estará familiarizado con el arte, la historia de Córdoba, y la gestión cultural, además de contar con experiencia en gestión de equipos y coordinación de actividades de similares características en función del cpv e importe; y también conocimiento acreditado de inglés con título oficial B2.

El personal de este servicio de “mediación cultural”, que se ocupará del trato directo con el visitante y de ejecutar los programas y actividades necesarias para acercar los contenidos de los Museos Municipales a visitantes y público, también colaborará en la elaboración de estudios estadísticos de visitantes así como y encuestas de satisfacción. Los trabajadores tendrán formación en Bachillerato o Formación profesional, conocimientos en Turismo o Humanidades o similar, capacidad y habilidades idiomáticas y conocimientos de arte e historia de los museos municipales.

Asimismo, la empresa deberá formar personal que vaya a prestar sus servicios en el museo o monumento, con carácter previo al inicio de la prestación, sobre la finalidad, filosofía y cultura del museo o monumento, los criterios de atención al usuario o visitante en general, al objeto de uniformar los criterios de actuación a seguir, así como cualquier otro aspecto que estime pertinente. El personal de nueva incorporación deberá haber recibido necesariamente un curso sobre mediación cultural, en el que, entre otros contenidos, se trabajará sobre las fórmulas de atención personalizada con los usuarios del museo o monumento, determinadas por el mismo. El coste de las formaciones será a cargo de la empresa adjudicataria.

Con todo, para la prestación del servicio de mediación cultural la empresa adjudicataria deberá tener capacidad de mantener cubiertos, al menos, ocho posiciones de mediadores culturales, de forma simultánea, durante todo el horario de servicio. Deberá de estimar un horario de apertura al público de 9 horas diarias, de lunes a domingo. La empresa adjudicataria deberá garantizar la continuidad del servicio en los turnos de comida y, en su caso, descanso no dejando espacios temporales vacíos de cobertura.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!