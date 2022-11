El Ayuntamiento se queda sin la subvención de 300.000 euros concedida para redactar la Agenda Urbana

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha denunciado que el gobierno local ha perdido una subvención de 300.000 euros concedida por el Gobierno central, dentro de los fondos Next Generation, para redactar la Agenda Urbana, una guía para dirigir el futuro de la ciudad en la próxima década. Los socialistas han recordado que en septiembre de 2021, el gobierno municipal solicitó la subvención de 300.000 euros y un mes después, a mediados de noviembre del año pasado, le fue concedida por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Así lo anunció entonces el propio gobierno local. En marzo de 2022 se inició el expediente para contratar la redacción de la Agenda urbana y el 24 de mayo se sacó el pliego de licitación. Sin embargo, el plazo para tener redactado el proyecto de Agenda Urbana concluía el 31 de agosto y no se ha llegado a adjudicar el contrato, por lo que “han perdido la subvención de 300.000 euros”.

Fuentes del gobierno local han admitido que esta subvención ha sido desestimada al no poder cumplirse los plazos establecidos: “Desde que se emitió la resolución definitiva hasta que se tenía que tener adjudicado es imposible por los propios plazos de la Ley de Contratación lo hacen inviable” y señalan que, “por un lado te dan una ayuda y, por otro, los mismos plazos se hacen imposibles de cumplir”.

El fin del proyecto de la Agenda Urbana era orientar las políticas y estrategias como ciudad a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Unión Europea (UE), un trabajo que desarrolla desde la delegación de Reactivación Económica, de cara a afrontar los retos sociales, ambientales y económicos de la próxima década para avanzar hacia una ciudad más inteligente, sostenible e inclusiva, exponían entonces desde el gobierno local.

Ahora, así las cosas, desde el PSOE, su portavoz, José Antonio Romero, ha criticado que se haya perdido esta subvención. “No le ha dado tiempo ni a licitar ni a adjudicar el proyecto de redacción de Agenda Urbana a ninguna empresa. Ha pasado un año sin hacer nada. La consecuencia ha sido perder 300.000 euros para Córdoba, un dinero para contratar a la empresa que redactara el proyecto y crear empleos”, ha denunciado.

El PSOE ha afirmado, asimismo, que este hecho no haya sido compartido con los grupos políticos del Ayuntamiento. “No nos cuentan que han desestimado la subvención de los 300.000 euros”. “Iban tarde y mal, porque no han concluido la apertura del sobre C” en la mesa de contratación. “No han firmado el contrato ni van a poder tener la subvención, por lo que han desestimado el contrato”.

Desde el grupo socialista se ha criticado que, los funcionarios del Ayuntamiento “hayan estado trabajando en ese pliego para resolver y adjudicar la Agenda Urbana durante un año, con efectividad cero, cuando se podían dedicar a otras cuestiones”. Y, asimismo, “le han hecho perder el tiempo y el dinero a las empresas que se han presentado para optar al contrato”, que, ha advertido, “pueden denunciar al Ayuntamiento por responsbailiad patrimonial”.

