El Ayuntamiento pondrá más pasos de peatones en tramos de La Viñuela y Jesús Rescatado

El Ayuntamiento acaba de licitar por 130.203,22 euros el proyecto de mejora de los itinerarios accesibles en el barrio de La Viñuela, que incluye la creación de nuevos pasos de peatones en los tramos más transitados de Jesús Rescatado y cercanos a la calle de La Viñuela. El plazo de ejecución de los trabajos será de 76 días naturales

En total serán 20 actuaciones las que se llevarán a cabo entre trabajos de pavimentación táctil y visibilidad, pintura de superficies de aparcamiento, instalaciones de barreras viarias y señales de tráfico así como otros trabajos de cimentación de calles y aceras; todo ello con el objetivo de cumplir con las condiciones básicas de accesibilidad. Los pasos de peatones que se crearán se colocarán en la unión entre la Avenida de la Viñuela y la calle Poeta Muhammad Iqbal y en la Avenida Jesús Rescatado en la unión con Compositor Ramón Medina.

Las calles que se verán afectadas por estas obras serán Poeta Muhammad Iqbal unión con Platero Repiso, Platero Sánchez de la Cruz unión con Platero Repiso, Antequera unión con Avenida de Libia, Avenida de Libia entre los número nueve y 13, Avenida de la Viñuela unión con Avenida de Libia, Platero Sánchez unión con Avenida de la Viñuela, Poeta Francisco Arévalo unión con Avenida de Rabanales, Dos Carlos Romero unión con Avenida de Rabanales, Joaquín Altolaguirre unión con Avenida de Rabanales, Avenida de Rabanales unión con Luis Valenzuela, Luis Valenzuela unión con Avenida de Rabanales, Avenida de Rabanales (gimnasio), Julio Alarcón unión con Avenida de Rabanales, Cronista Maraver unión con Avenida de Rabanales, Avenida de Rabanales unión con Avenida del 28 de febrero, travesía Padres Mohedano unión con Plaza Pintor Iturrino y Poeta Blanco Criado unión con Hermano Luján Fernández.

El plazo para presentar ofertas finalizará el 5 de junio.

