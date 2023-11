El Ayuntamiento aspira a recaudar casi 23.000 euros al día en multas de tráfico

El Ayuntamiento de Córdoba aspira a recaudar una media de 22.764 euros en multas de tráfico durante el año que viene. Esa es la cifra a la que tendrán que llegar los agentes de la Policía Local si quieren cumplir con lo que el propio Ayuntamiento ha presupuestado para 2024.

Según ha adelantado ABC Córdoba y consta en las líneas maestras del presupuesto municipal para el 2024, el equipo de gobierno ha previsto una recaudación por multas de tráfico de 8,3 millones de euros. Es una cantidad prácticamente cuatro veces mayor a la de este año, cuando se previó una recaudación en multas de algo más de 2,4 millones de euros.

El incremento de este tipo de partidas en el presupuesto es una de las grandes subidas de las cuentas del año próximo, que ya han sido aprobadas en Junta de Gobierno Local. Pero son números muy altos. Por ejemplo, es casi la misma cantidad que el Ayuntamiento prevé recibir del Gobierno por cesión de parte del IRPF recaudado en la ciudad. O cuatro veces más impuestos previstos por el IBI de rústica. Más dinero incluso que el que se recaudará por la cesión del IVA o en el impuesto de construcciones.

De media, y en los últimos años, la Policía Local ha impuesto unos 4,4 millones de euros en multas por infracciones de tráfico en la ciudad de Córdoba, según los datos a los que ha tenido acceso este periódico. Pero hasta ahora nunca se han alcanzado los 8,3 millones de euros que se han presupuestado para el próximo ejercicio.

